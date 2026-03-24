Acuerdo entre República Dominicana y OCDE busca mejorar políticas públicas

El canciller Roberto Álvarez (d) y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann (i), muestran el memorando de entendimiento firmado para impulsar reformas en República Dominicana, en presencia del presidente Luis Abinader (c), este 24 de marzo de 2026, durante el Foro de Integridad y Anticorrupción de la OCDE. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana firmó un memorando de entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para impulsar un programa de reformas en el país, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas conforme a estándares internacionales.

El acuerdo establece un marco de cooperación para promover el intercambio de buenas prácticas y respaldar áreas clave como política económica, gobernanza pública, medioambiente y asuntos fiscales.

El documento fue suscrito por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y promueve la participación del país en los órganos de la OCDE y su alineación con mejores prácticas, incluida la posible adhesión a los instrumentos legales de la organización.

La firma se realizó en París, Francia, en el marco del Foro de Integridad y Anticorrupción de la OCDE. El presidente Luis Abinader presenció el acto junto a la delegación dominicana.

En el acto estuvieron presentes, además, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el embajador dominicano en Francia, David Puig; el embajador Federico Cuello, coordinador de la OCDE en el Ministerio de Relaciones Exteriores; y el director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul.

Más de 38 países miembros

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una entidad internacional integrada por más de 38 países miembros, que trabaja en el diseño de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida.

Cuenta con más de 60 años de experiencia en la elaboración de políticas destinadas a fomentar la prosperidad y la creación de oportunidades, basadas en la igualdad y el bienestar.

Leer más Abinader firma hoy en Francia acuerdo con la OCDE