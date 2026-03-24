Abinader firma hoy en Francia acuerdo con la OCDE

El presidente Luis Abinader saluda a un militar dominicano en Francia. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader aprovechará su viaje oficial a París, Francia, para concretar la firma de un Memorando de Entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), acuerdo que originalmente estaba pautado para el pasado mes de febrero. El mandatario llegó ayer a esa nación.

La firma del documento fue pospuesta debido a compromisos previos del secretario general del organismo, Mathias Cormann, lo que llevó a reprogramar el acto en el marco de la agenda internacional del mandatario dominicano en la capital francesa.

En ese contexto, Abinader participará este martes 24 de marzo en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, escenario que servirá para oficializar el acuerdo entre el país y el organismo internacional.

El Foro Global Anticorrupción, que inicia este martes, busca promover la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional entre los países participantes.

El viaje del presidente también incluye reuniones bilaterales, entre ellas un encuentro con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron.

Abinader también sostendrá reuniones con líderes empresariales para promover inversiones y cooperación económica. Asimismo, se reunirá con Aidan Eyakuze y encabezará un almuerzo de trabajo con Cormann.

Al presidente le acompañan, los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Educación, Luis Miguel De Camps; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; y también su hija Esther Abinader, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Jimmy Arias, y sus asistentes Eilyn Beltrán y Noelia Shephard.

Se reunirá con la diáspora

La jornada de Abinader incluirá, además, un encuentro con la comunidad dominicana residente en Francia.

El miércoles, el presidente tiene previsto encabezar un desayuno con empresarios franceses, enfocado en fortalecer los vínculos comerciales y atraer inversiones hacia sectores estratégicos del país como infraestructura, transporte, logística, zonas francas y energías renovables.

El regreso de Abinader está programado para la tarde de ese mismo día.