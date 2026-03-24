Trabajos para el Monorriel de SD iniciarían la próxima semana tras reunión entre Abinader y Macron

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo este martes una reunión oficial con su homólogo francés, Emmanuel Macron. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo este martes una reunión oficial con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en París, donde se confirmó que los trabajos para la construcción del Monorriel de Santo Domingo estarían iniciando en el transcurso de la próxima semana.

La información fue dada a conocer en el marco del encuentro bilateral celebrado en el Palacio del Elíseo, donde ambos mandatarios también abordaron temas de cooperación en infraestructura, transporte urbano, seguridad y desafíos globales que afectan a la región del Caribe.

El proyecto del monorriel forma parte del plan integral de movilidad del Gran Santo Domingo y contará con financiamiento en condiciones preferenciales a través del Tesoro francés y la Agencia Francesa de Desarrollo.

Según lo informado, la obra tendrá una extensión de 12 kilómetros y conectará el Distrito Nacional con Santo Domingo Este en pocos minutos.

Durante el encuentro, Macron reiteró el respaldo de Francia al sistema integrado de transporte que impulsa el gobierno dominicano, destacando que desde hace más de dos décadas su país ha sido un socio clave de República Dominicana en el desarrollo de infraestructuras y proyectos de movilidad urbana.

Cooperación bilateral

La reunión entre ambos mandatarios también permitió reforzar la cooperación bilateral en áreas como seguridad, lucha contra el narcotráfico y la problemática del sargazo en el Caribe.

En su cuenta de X, el jefe de Estado francés agregó que "la República Dominicana también es para nosotros un socio clave frente a los desafíos globales, en particular en la lucha contra el sargazo, que afecta gravemente al Caribe", reiterando además al presidente Abinader el apego de Francia a esta relación sólida y de confianza.