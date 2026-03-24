República Dominicana y OCDE firman memorando para impulsar reformas estructurales
El acuerdo respalda el intercambio en áreas como política económica, gobernanza pública, medioambiente y asuntos fiscales
La República Dominicana firmó un memorando de entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para impulsar un programa de reformas en el país, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas conforme a estándares internacionales.
El acuerdo establece un marco de cooperación para promover el intercambio de buenas prácticas y respaldar áreas clave como política económica, gobernanza pública, medioambiente y asuntos fiscales.
El documento fue suscrito por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y promueve la participación del país en los órganos de la OCDE y su alineación con mejores prácticas, incluida la posible adhesión a los instrumentos legales de la organización.
La firma se realizó en París, Francia, en el marco del Foro de Integridad y Anticorrupción de la OCDE. El presidente Luis Abinader presenció el acto junto a la delegación dominicana.
En el acto estuvieron presentes, además, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el embajador dominicano en Francia, David Puig; el embajador Federico Cuello, coordinador de la OCDE en el Ministerio de Relaciones Exteriores; y el director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul.
Más de 38 países miembros
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una entidad internacional integrada por más de 38 países miembros, que trabaja en el diseño de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida.
- Cuenta con más de 60 años de experiencia en la elaboración de políticas destinadas a fomentar la prosperidad y la creación de oportunidades, basadas en la igualdad y el bienestar.