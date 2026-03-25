El Gobierno anuncia que la próxima semana iniciará obras del monorriel de Santo Domingo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron saluda a su homólogo dominicano Luis Abinader en el palacio del Elíseo en París el martes 24 de marzo del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader sostuvo ayer una reunión oficial con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en París, donde se informó que la construcción del Monorriel de Santo Domingo va a iniciar en el transcurso de la próxima semana.

El Gobierno dominicano detalló que, durante el encuentro bilateral celebrado en el Palacio del Elíseo, ambos mandatarios abordaron temas de cooperación en infraestructura, transporte urbano, seguridad y desafíos globales que afectan a la región del Caribe.

El proyecto del monorriel forma parte del plan integral de movilidad del Gran Santo Domingo y contará con financiamiento en condiciones preferenciales a través del Tesoro francés y la Agencia Francesa de Desarrollo.

Según lo informado, la obra tendrá una extensión de 12 kilómetros y conectará el Distrito Nacional con Santo Domingo Este en pocos minutos.

Durante el encuentro, Macron reiteró el respaldo de Francia al sistema integrado de transporte que impulsa el Gobierno dominicano, destacando que desde hace más de dos décadas su país ha sido un socio clave de República Dominicana en el desarrollo de infraestructuras y proyectos de movilidad urbana como la extensión del Metro y el Teleférico de Santo Domingo. También hablaron sobre la pacificación en Haití y la guerra en Oriente Medio.

Cooperación bilateral

La reunión entre los dos presidentes también permitió reforzar la cooperación bilateral en áreas como seguridad, lucha contra el narcotráfico y la problemática del sargazo en el Caribe.

El mandatario francés destacó que los "dos países han desarrollado una importante cooperación en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en la región".

Macron destacó la solidez de la cooperación medioambiental y, en ese sentido, expresó que República Dominicana es socio de Francia "en la lucha contra el sargazo, que está afectando gravemente al Caribe", un fenómeno que representa un desafío creciente para el área.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/2998e1ed-62e1-4afc-a247-2e34454be1c5-0764b2a4.jpg Los presidentes Luis Abinader y Emmanuel Macron. Observan Roberto Álvarez, José. I. Paliza, Esther Abinader, Luis Miguel De Camps, David Puig y Milagros Ortiz. (FUENTE EXTERNA)

Desde la visita de Leonel Fernández en 1998 a Francia, un presidente dominicano no había pasado revista a las tropas de esa nación. Es la tercera vez que Macron se reúne con Abinader, cuyo regreso está programado para la tarde de hoy.

El monorriel

Según las autoridades, el nuevo sistema de transporte tendrá un trazado de 12 kilómetros que unirá el más poblado municipio de la provincia de Santo Domingo con la capital y conllevará una inversión de mil millones de dólares.

El monorriel operará a una velocidad máxima de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con trenes de seis coches y una capacidad de entre 525 y 750 pasajeros por vagón. Dispondrá de una frecuencia mínima de 90 segundos y una capacidad total de hasta 30 mil pasajeros por hora por sentido.

El trazado contempla 13 estaciones, desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hasta el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, reduciendo el tiempo de viaje actual, que ronda una hora, a solo 18 minutos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/69e244f9-3c4e-4abf-b72b-4ca4474aadb5-cf451319.jpg Parte de la diáspora dominicana en París. (FUENTE)

Encuentro con dominicanos Luis Abinader sostuvo un conversatorio en París, en el que reiteró que el Gobierno continúa fortaleciendo su política exterior y que en esta ocasión busca mejorar la representación de República Dominicana en Francia. Entre los temas abordados figuran iniciativas en materia de educación, inteligencia artificial, cultura, viviendas y participación política. Abinader afirmó que trabaja para llevar oportunidades y facilidades a la diáspora que respondan a sus necesidades. Manifestó que evaluará la posibilidad de establecer una oficina del Index (Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior) en Francia.