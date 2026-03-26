Decreto: Abinader crea comisión para el funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril

El presidente Luis Abinader durante la firma de un decreto. ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader dispuso este jueves la creación de la comisión para la puesta en funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril, con el objetivo de impulsar la preservación, difusión y fortalecimiento de la memoria histórica nacional.

La disposición está contenida en el el decreto núm. 200-26.

La comisión estará presidida por Jottin Cury David, junto a Alberto Alexander Caamaño Acevedo, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Euclides Emilio Gutiérrez Félix, Fernando Arturo Báez Guerrero, Héctor Sucre de Jesús Feliz Carbuccia, Ilonka Nacidit Perdomo Sánchez, Isaac Rudman Majnsztejn, Juan Manuel Lora de León, Ludovino Fernández Fernández, Ramón Andrés Blanco Fernández y Raúl Tamayo Morilla Rodríguez.

Las funciones de los comisionados serán desempeñadas a título honorífico.

La comisión se encargará de preparar, organizar y coordinar, junto a las entidades que integran el Patronato Rector, las acciones necesarias para la designación del director general del museo, así como para su puesta en funcionamiento.

Asimismo, será una dependencia funcional del presidente de la República y estará adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia.

Mediante el decreto se exhorta a los ministerios e instituciones vinculados a colaborar con la comisión, especialmente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en lo relativo a la adecuación estructural del local donde funcionará el museo.

El referido decreto será remitido al Ministerio de Cultura, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Administración Pública, Academia Dominicana de la Historia, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Archivo General de la Nación y demás instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.