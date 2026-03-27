Presidente Abinader encabeza inauguración de nueva línea de producción de Cementos Cibao

La empresa Cementos Cibao inauguró una nueva línea de producción integrada, en un acto que contó con la presencia del presidente de Luis Abinader. La obra fue considerada entre los proyectos más relevantes en la historia de la compañía.

El acto se realizó en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la carretera Baitoa, kilómetro 8 ½, en Palo Amarillo, provincia Santiago.

Durante la ceremonia, la segunda vicepresidenta de la empresa, Rayza Rodríguez de Cruz, destacó que la nueva infraestructura representa la consolidación de una visión centrada en la innovación, la eficiencia y el desarrollo sostenible del país.

Explicó que la planta cuenta con una capacidad de producción de 3,500 toneladas de clínker por día, integrando tecnología de punta, sistemas automatizados, monitoreo en tiempo real y controles inteligentes que optimizan los procesos y reducen el consumo energético.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/469fe3fb-a6c4-4ef3-a1f3-876f7ad8f470-468d7085.jpg El presidente Luis Abinader durante el corte de cinta en la inauguración de la nuevalínea de producción integrada de la empresa Cementos Cibao. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Asimismo, su brayó que el proyecto cumple con elevados estándares ambientales, mediante la implementación de sistemas avanzados para la reducción de emisiones de CO2, captación de partículas y monitoreo continuo, en consonancia con normativas internacionales.

Rodríguez de Cruz precisó que la obra fue ejecutada en tiempo récord de un año por la empresa Sinoma, filial de China National Building Material.

La ejecutiva valoró el compromiso del equipo humano que hizo posible su materialización.

Fortalecimiento del sector

De su lado, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, afirmó que esta inauguración representa un impulso significativo para el sector construcción, al que definió como uno de los principales motores de la economía dominicana.

El funcionario sostuvo que la expansión de Cementos Cibao no solo incrementa la capacidad productiva, sino que también fortalece el encadenamiento económico, genera empleos y contribuye al desarrollo de infraestructuras en el país.

Indicó, además, que este tipo de inversiones refleja la confianza en la República Dominicana y responde a una visión de desarrollo sustentada en la articulación entre los sectores público y privado.

La bendición de la actividad estuvo a cargo del sacerdote católico Carlos Santana.

Al acto también asistieron la vicepresidenta Raquel Peña, el expresidente Hipólito Mejía, autoridades municipales y representantes del sector empresarial.