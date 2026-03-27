Abinader inaugura planta termoeléctrica Manzanillo Power Land de 414 megavatios en Montecristi

Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land, ubicada en el kilómetro 2 de la carretera Copey, municipio Pepillo Salcedo (Manzanillo), en la provincia Montecristi. ( JAVIER GENAO )

El presidente Luis Abinader inauguró este viernes la Central de Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land, ubicada en el kilómetro 2 de la carretera Copey, municipio Pepillo Salcedo (Manzanillo), en la provincia Montecristi.

El proyecto Manzanillo Power Land, desarrollado por la empresa Energía 2000, es una planta termoeléctrica de ciclo combinado de 414 megavatios.

Fue diseñada por la empresa Siemens Energy y operará con gas natural, consolidándose como una de las más modernas y eficientes del país.

Durante el acto, Abinader aseguró que la zona está llamada a convertirse en el principal polo energético de República Dominicana.

"Esto ayudará a cerrar la brecha energética, garantizar el suministro y aportar estabilidad al sistema" Luis Abinader Presidente de la República “

El mandatario explicó que con esta y otras iniciativas en marcha, como Manzanillo 1 y 2, se logrará equilibrar la generación eléctrica, históricamente concentrada en el sur del país.

Impulso al desarrollo de Montecristi

Más allá de la generación eléctrica, el presidente destacó que el proyecto forma parte de una visión más amplia que incluye la construcción de un puerto con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, un puerto multimodal con capacidad para cruceros y un aeropuerto ya aprobado.

"Montecristi está renaciendo. Aquí habrá un desarrollo sin precedentes", afirmó.

Señaló que la provincia sumará a su base agrícola —arroz, banano y sal— una nueva etapa industrial, con zonas francas orientadas a la exportación tecnológica.

La obra es vista como clave para el desarrollo industrial de la zona, históricamente rezagada. "Esto puede traer empleo y movimiento económico, que es lo que necesita Manzanillo", dijo Antony Rosario, joven presente en la actividad.

Sin embargo, otros comunitarios expresaron preocupación. "Queremos desarrollo, pero que también se cuide el medio ambiente y que los beneficios lleguen al pueblo", señaló Ana Cristina Contreras, residente en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-44504-pm-07910d8e.jpeg Central de Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land. (JAVIER GENAO)

Financiamiento

La central contó con un financiamiento conjunto del Banco de Reservas y su filial AFP Reservas por un monto de 345 millones de dólares.

"Nos sentimos orgullosos de que Banreservas sea un aliado fundamental en este tipo de iniciativas, que ayudan a garantizar un suministro continuo, robusto y estable del sistema eléctrico nacional, contribuyendo al empleo local, la dinamización económica y la creación de oportunidades en Montecristi, la Línea Noroeste y todo el país", expresó el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera,

Asimismo, aseguró que el complejo energético inaugurado constituye una obra de gran relevancia, en línea con la visión del mandatario de impulsar el desarrollo sostenible y la innovación en beneficio de las futuras generaciones.

Recolección de tomates

En el municipio de Guayubín, el mandatario participó en el inicio del programa de recolección de tomates (tomatera) y la zafra arrocera, dos pilares de la economía local.

Productores valoraron la iniciativa, aunque insistieron en la necesidad de apoyo sostenido.

"Esto ayuda, pero el campo necesita más que visitas; necesitamos financiamiento y mercados seguros", expresó Ángel de la Cruz, agricultor consultado por Diario Libre.

Comerciantes de la zona indicaron que la dinámica agrícola impacta directamente la economía comunitaria.

"Cuando hay cosecha, el dinero se mueve y todos vendemos más", afirmó una residente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-45453-pm-58dc0662.jpeg Estancia infantil en Montecristi. (FUENTE EXTERNA)

Estancia infantil

En el municipio cabecera de Montecristi, Abinader encabezó la inauguración de una estancia infantil y varias obras educativas.

Entre las intervenciones destacan:

7 aulas del nivel inicial

Remozamiento de la Escuela Nelsy Cruz

9 nuevas aulas adicionales

Un comedor, dos laboratorios y dos canchas

Intervención de 18 aulas en el Liceo Corina Belliard

en el Remozamientos en los centros Luis José Antoine, Santa Cruz y Rosa Smester

"Los niños ahora tendrán condiciones más dignas para aprender", expresó una madre.

No obstante, profesores advirtieron que aún persisten desafíos. "Las estructuras están bien, pero hacen falta más maestros y recursos educativos", indicó un docente.