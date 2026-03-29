Empleados públicos trabajarán en Semana Santa hasta el 1 de abril a las 4:00 de la tarde

El Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso que los días de trabajo en la Semana Santa de 2026 para el sector público se extenderán hasta el miércoles 1 de abril a las 4:00 de la tarde.

La medida está contenida en la circular número 001054, emitida el 26 de marzo de 2026, y dirigida a ministros, directores generales, titulares de instituciones descentralizadas y demás entidades del Estado.

¿Cómo se ajustarán los horarios en el sector público?

De acuerdo con el documento, el horario aplica de manera general para la administración pública, en cumplimiento del rol del MAP como órgano rector del empleo público y de los sistemas administrativos.

No obstante, la institución establece que los titulares de órganos, entes y empresas públicas podrán ajustar horarios o disponer jornadas especiales cuando la naturaleza del servicio lo requiera. Esto incluye áreas que deben mantener operaciones para garantizar la atención a la ciudadanía.

La disposición busca organizar la jornada laboral durante el asueto de Semana Santa, manteniendo la continuidad de los servicios esenciales en el sector público.