Agricultura desmiente "contenidos" de carta sobre presuntas irregularidades y ordena investigación

El Ministerio de Agricultura desmintió "categóricamente" este domingo las "informaciones y contenidos" de una carta que circula en las redes sociales en la que presuntamente un empleado de alto rango pone en evidencia las alegadas órdenes de cometer irregulares en un proceso de contratar servicios. La entidad ordenó una investigación del caso.

La carta a la que hace alusión Agricultura –sin mencionar su contenido– es una atribuida a la presunta renuncia de Eduard Francisco Marte Estrella, encargado del departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales del ministerio.

En la misiva, el funcionario comunica al ministro Francisco Oliverio Espaillat Bencosme su "renuncia de forma inmediata" alegando que había sido "ultrajado, maltratado y desconsiderado" por su persona y también ante la propuesta –que se negó a aceptar– de autorizar la contratación de ejecución de varios caminos vecinales sin haber sido licitados, como establece la Ley 47-25.

"El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, bajo la dirección del ministro Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, desmiente de manera categórica las informaciones y contenidos atribuidos a una carta que ha sido difundida en plataformas sociales, las cuales no se corresponden con la realidad ni con los documentos oficiales de la institución", dijo la entidad en un comunicado.

En el documento, también dijo que instruyó a la Dirección General de Contrataciones Públicas, al Ministerio Público y a los órganos de control interno del Estado a realizar "una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre cualquier denuncia relacionada con procesos de contratación, adjudicación de obras o procedimientos administrativos dentro de la institución".

Agricultura informó al público y al sector agropecuario su disposición a colaborar y dijo que dejaba a disposición todos los documentos requeridos.

"En ese contexto, todos los expedientes y documentación vinculados a los procesos señalados están en plena disposición de las autoridades competentes para su revisión".

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La referida carta

En la carta que circula en las redes sociales, atribuida a Marte Estrella, el funcionario presenta su "renuncia irrevocable" al titular del Ministerio de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, vía recursos humanos y relata que el viernes 13 de febrero, en su despacho y en presencia del viceministro de Producción y mercadeo, Juan Antonio Gómez, fui ultrajado, maltratado y desconsiderado verbalmente por su persona; razón por la cual procedí a renuncia de forma inmediata".

Agrega –la misiva – "que no conforme con lo anterior, el sábado 14 de marzo, usted (ministro de Agricultura) me citó a su finca de arroz, donde se encontraba con alrededor de 12 a 15 personas, y preguntó por las obras, indicando que Saldaña (quien realiza trabajos privados en su finca) tiene varias compañías para ejecutar RD$800,000,000.00. A lo cual le indiqué que no se podía proceder así, ya que debía licitar las obras. Sin embargo, el lunes 16, el ingeniero Saldaña me llamó y, siguiendo su instrucción, me entregó diez compañías de las provincias Duarte y Sánchez Ramírez para que ejecutaran los caminos sin los procesos establecidos por la ley 47-25 sobre contrataciones públicas (anexo para fines de comprobación)".