Abinader encabezará este martes cuatro actos oficiales en el Distrito Nacional y Samaná

El presidente Luis Abinader durante una actividad oficial se despide de los presentes. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezará este martes cuatro actos oficiales entre el Distrito Nacional y la provincia de Samaná, informó la Presidencia de la República.

La jornada iniciará a las 8:30 de la mañana en la capital, donde el mandatario encabezará el lanzamiento del operativo "Proteger y Servir Semana Santa 2026".

El evento, a realizarse en el parqueo frontal de la Policía Nacional, marcará el inicio de las acciones preventivas para garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto.

Samaná

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladará a la provincia de Samaná para la inauguración formal de la Entrada de Samaná, obra clave para el impulso turístico de la región.

Asimismo, liderará una mesa de trabajo en Arroyo Barril para supervisar los proyectos de desarrollo local.

Distrito Nacional

Al cierre de la tarde, a las 4:00, el presidente retornará al Palacio Nacional para un encuentro estratégico con empresarios y representantes de diversos sectores industriales y comerciales, con el fin de abordar el control de precios de los productos básicos.