El Gobierno entrega más de mil títulos de propiedad y obras deportivas en Santiago

En el centro, el presidente Luis Abinader. ( PABLO GONZÁLEZ )

El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la entrega de 1,025 títulos de propiedad en el distrito municipal Hato del Yaque, provincia Santiago, como parte de la segunda etapa de un amplio programa de titulación que busca garantizar seguridad jurídica a miles de familias.

Durante el acto, el mandatario destacó que, sumados a entregas anteriores, la cifra en esa demarcación se acerca a los 4,800 títulos, convirtiendo a Hato del Yaque en una de las localidades con mayor cantidad de documentos entregados proporcionalmente en el país.

Durante su intervención, Luis Abinader resaltó que estas acciones representan "actos de justicia social".

El gobernante también explicó que, tras modificaciones legales impulsadas por su administración, los títulos entregados pueden ser transferidos libremente, "a diferencia del pasado cuando eran considerados bienes de familia intransferibles".

El presidente señaló que aún quedan unos 300 títulos pendientes, debido a procesos de mediación familiar. Instó a líderes comunitarios y religiosos a colaborar para completar la entrega.

Los certificados entregados corresponden a familias en sectores como El Tamarindo, Mateo Pelon y Villa Progreso.

El proyecto, forma parte de un proceso ejecutado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado sin costo para los beneficiarios.

A nivel nacional, se dijo que la gestión de Luis Abinader ha entregado más de 167,000 títulos.\

Beneficiarios

En representación de las familias beneficiadas, Vilmania Tineo Gómez expresó su agradecimiento al Gobierno, destacando que los títulos representan estabilidad, seguridad y nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida.

"Hoy no solo recibimos un documento, recibimos tranquilidad y la posibilidad de construir un mejor futuro", afirmó la señora.

Obras deportivas escolares

Como parte de la agenda en Santiago, el Gobierno también dejó inauguradas varias infraestructuras deportivas en centros educativos.

En el plantel Blanca Mascaró, ubicado en el municipio Licey al Medio, Luis Abinader entregó una cancha techada con una inversión de RD$29.8 millones.

La obra incluye iluminación LED, piso sintético, gradas, baños, cisterna y áreas verdes, beneficiando a estudiantes y docentes.

En tanto, en el sector La Alegría de Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó la inauguración del techado y remozamiento de la cancha del Politécnico Profesor Plinio Rafael Martínez, con una inversión superior a RD$35.7 millones.

Tedeum por la Batalla del 30 de Marzo

Previo a las entrega de las obras deportivas, el presidente Abinader participó en un tedeum en la Catedral Santiago Apóstol, con motivo del 182 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo.

La ceremonia fue presidida por el arzobispo Héctor Rafael Rodríguez, quien durante su homilía llamó a la ciudadanía a vivir con responsabilidad, solidaridad y compromiso social, destacando que la libertad "se conquista, se defiende y se sostiene con sacrificio".

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