Abinader convoca a comerciantes e industriales para abordar precios de alimentos y combustibles

El presidente de la República Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República se reunirá este martes 31 de marzo con representantes de diversos sectores industriales y comerciales para tratar la estabilidad de precios de alimentos, productos y servicios básicos ante la prolongación de la crisis internacional que impacta los precios del petróleo y sus derivados.

De acuerdo a una nota de prensa de la Presidencia, el encuentro está programado para este martes 31 de marzo a partir de las 4:00 de la tarde en el Palacio Nacional.

La reunión tiene como objetivo dialogar sobre la necesidad de proteger la economía de los diferentes sectores de la población, para busca garantizar la estabilización de los precios de alimentos, productos y servicios básicos, ante la crisis internacional resultante del conflicto bélico en el Medio Oriente.

Participación de sectores empresariales

En la jornada participarán los principales dirigentes del:

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ;

; Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ;

; La Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC) ;

; Unión Nacional de Supermercados Económicos (ÚNASE) ;

; Junta Agropecuaria Empresarial, entre otros representantes empresariales y comerciales del país.

La crisis en el Medio Oriente ha disparado los precios del petróleo y sus derivados, lo que a su vez ha aumentado los precios de alimentos y servicios en diferentes países del mundo.

La semana pasada, el Gobierno congeló los precios de los principales combustibles, luego de dos semanas seguidas con aumentos.