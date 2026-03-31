Abinader garantiza estabilidad en los precios en la canasta básica

El presidente Luis Abinader habla durante la reunión con la cúpula empresarial en la que se trató el tema de los precios y los efectos de la guerra en Irán. Le acompañan Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria y Comercio, y José Ignacio Paliza, de la Presidencia. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader aseguró este martes que habrá estabilidad en los precios de la canasta básica ante la prolongación del conflicto en Medio Oriente.

El mandatario ofreció estas declaraciones luego de una reunión con representantes de diversos sectores industriales, comerciales, federaciones y empresarios celebrada esta tarde en el Palacio Nacional.

"En la parte de los alimentos no hay razones importantes para alzas, porque la materia prima de los alimentos no ha sufrido variación con excepción de algunos fertilizantes", manifestó Abinader.

Seguimiento

Adelantó que dentro de una o dos semanas volverán a reunirse para darle seguimiento a la crisis mundial que conllevó a un aumento de precios en los combustibles.

El jefe de Estado no ofreció mayores detalles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/bd5cd747-53e8-4b6c-b61f-8e9c40e38db7-c2619eb3.jpg El presidente Luis Abinader reunido en el Palacio Nacional con funcionarios y empresarios. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Acompañaron a Abinader los ministros Eduardo Sanz Lovatón, José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor -Ito- Bisonó, así como el vocero de la Presidencia, Félix Reyna.

Entre los empresarios presentes figuran Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Álvaro López, Mario Lama e Iván García, entre otros.

Sectores respaldan

A su salida del Salón Verde del Palacio Nacional, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, aseguró que los sectores industriales, comerciales y agrícolas asumieron el compromiso de mantener la estabilidad de precios.

"El mensaje para la población es claro: no van a ocurrir incrementos de precios en los productos de la canasta básica", afirmó.

Detalló que, en el caso del arroz, los productores y dueños de factorías mantendrán el precio del saco de 125 libras entre 3,600 pesos y 3,800 pesos, como parte de los acuerdos alcanzados.

García explicó que uno de los pocos factores que ha registrado alzas a nivel internacional es el costo de los fertilizantes, sin embargo, indicó que el Gobierno continuará subsidiando este insumo con más de 1,000 millones de pesos para evitar que ese aumento impacte al consumidor final.

Asimismo, destacó que se mantendrá el subsidio a los combustibles, una medida clave para evitar incrementos en el costo del transporte y su efecto en la cadena de precios.

"Con mantener los subsidios como están hasta ahora, se puede garantizar que no habrá aumentos en los productos de la canasta básica" Iván García Presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes “

De su lado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, expresó que los recientes aumentos en los combustibles y sus derivados están vinculados al contexto internacional, particularmente a la guerra en Irán.

En ese sentido, destacó la importancia de espacios de reunión donde puedan interactuar el gobierno, el sector privado y otros actores, con el objetivo de monitorear la situación y, de ser necesario, tomar medidas preventivas.

Señaló que este tipo de escenarios ya se ha presentado en varias ocasiones durante los últimos cinco años, subrayando que el monitoreo constante, la comunicación efectiva y la búsqueda de mecanismos de mitigación son elementos clave para enfrentar estos retos.

Hasta el momento, indicó que los efectos no se han reflejado en los productos de la canasta básica. Tanto productores como importadores han manifestado que prevén estabilidad en los precios en los próximos meses.

En cuanto al impacto del alza en los combustibles, mencionó que se han registrado incrementos en materias primas y en algunos empaques plásticos. No obstante, insistió en que el enfoque principal es dar seguimiento continuo a la situación y trabajar de manera conjunta entre el gobierno y los sectores productivos para reducir al máximo los efectos negativos.

Asimismo, resaltó la importancia de garantizar la estabilidad en los suministros y evitar cualquier tipo de escasez. También enfatizó la necesidad de mantener la dinamización de la economía, de modo que continúe la generación de empleos y se desarrollen con normalidad las actividades productivas.

Finalmente, expresó confianza en que el país podrá superar esta situación, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, priorizando siempre el bienestar de la población.

Ayudas sociales e inversión

Más temprano, durante una entrevista en el programa El Show del Mediodía, Abinader garantizó que no quitará las ayudas sociales ni reducirá la inversión pública.

"Estamos tomando las medidas de austeridad, especialmente en lo que tiene que ver con el combustible, porque hay algunos que dicen quiten las ayudas sociales, yo no voy a quitar las ayudas sociales, que reduzcan la inversión, yo no voy a reducir la inversión", puntualizó.

Sacrificio de todos

Abinader también insistió en que la respuesta a la crisis debe implicar esfuerzos tanto del Gobierno como de la ciudadanía. "Debe haber sacrificio de ambos lados: de la población y del Gobierno", dijo