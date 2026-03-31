Crisis mundial: Abinader no quitará las ayudas sociales ni reducirá la inversión pública

Ante la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente Luis Abinader aseguró este martes que el Gobierno debe comenzar a plantearse políticas de mediano y largo plazo para mitigar los efectos de la guerra en el país.

Durante una entrevista en el programa El Show del Mediodía, el mandatario advirtió que la crisis geopolítica, particularmente en la zona de Irán, ha superado las previsiones iniciales de corta duración, lo que obliga al país a replantear su estrategia.

"Cuando se empezaron los actos bélicos en la zona de Irán se habló de un conflicto de corta duración. Eso no ha pasado. Nosotros tomamos precauciones de corto plazo, pero yo pienso que tenemos que tomar precauciones ya a mediano plazo y prepararnos también para el largo plazo", expresó.

En ese sentido, explicó que el objetivo principal del Gobierno es mantener el crecimiento económico, continuar las obras públicas en ejecución y, al mismo tiempo, contener el impacto de las alzas en los precios internacionales, especialmente en los combustibles.

Reunión con el sector empresarial

El jefe de Estado reiteró que este mismo día sostendría una reunión con representantes del sector empresarial e industrial para coordinar acciones conjuntas, como se hizo durante la guerra entre Rusia y Ucrania, periodo en el que —según indicó— la República Dominicana logró mantener niveles de inflación más bajos que otros países.

Abinader insistió en que la respuesta a la crisis debe implicar esfuerzos tanto del Gobierno como de la ciudadanía. "Debe haber sacrificio de ambos lados: de la población y del Gobierno", dijo.

Medidas de austeridad y protección social

El mandatario adelantó que se aplican medidas de austeridad enfocadas en la reducción del consumo de combustible dentro del Estado, aunque dejó claro que no se afectarán los programas sociales ni la inversión pública.

"Estamos tomando las medidas de austeridad, especialmente en lo que tiene que ver con el combustible, porque hay algunos que dicen quiten las ayudas sociales, yo no voy a quitar las ayudas sociales, que reduzcan la inversión, yo no voy a reducir la inversión", puntualizó.

Asimismo, reiteró que el Gobierno continuará adoptando nuevas disposiciones para mitigar el impacto de la crisis internacional en la economía local.

Preocupación por alza del petróleo

En relación con proyecciones que sitúan el precio del barril de petróleo en hasta 200 dólares, el presidente expresó su preocupación, aunque manifestó su esperanza de que dichos escenarios no se materialicen.

El gobernante concluyó asegurando que, así como el país ha superado crisis anteriores, también logrará enfrentar el actual contexto. "Como hemos pasado otras crisis de manera satisfactoria, vamos a pasar esta crisis también y vamos a trabajar", manifestó.

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