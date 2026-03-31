El presidente Abinader sostiene reunión con empresarios para estabilizar precios de alimentos
Durante la reunión en el Palacio Nacional, se discuten estrategias para proteger a la economía dominicana ante el aumento de precios en medio de la crisis en el Medio Oriente
El presidente Luis Abinader sostiene la tarde de este martes una reunión con representantes de diversos sectores industriales, comerciales, federaciones y empresarios, con el objetivo de buscar estrategias que permitan garantizar la estabilidad de los precios de alimentos, productos y servicios básicos ante la prolongación de la crisis internacional que impacta los precios del petróleo y sus derivados, a fin de proteger a los consumidores del país.
El encuentro se da luego de una convocatoria, que realizara el mandatario el día de ayer a empresarios líderes del sector comercial e industrial. La reunión comenzó pasadas las 4:00 de la tarde.
De acuerdo a una nota de prensa de Presidencia, la reunión se desarrolla a puertas cerradas en el Palacio Nacional, junto a los ministros Eduardo Sanz Lovatón (Industria y Comercio), José Ignacio Paliza (Presidencia), Andrés Bautista (Administrativo de la Presidencia) y Víctor -Ito- Bisonó (Miveh), así como el vocero de la Presidencia, Félix Reyna.
Abinader convoca a comerciantes e industriales para abordar precios de alimentos y combustibles
El empresariado
Entre los empresarios presentes figuran Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Álvaro López, Mario Lama e Iván Mejía, conforme indica la nota.
En la jornada fueron convocados los principales dirigentes del: Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); La Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC); Unión Nacional de Supermercados Económicos (Unase); Junta Agropecuaria Empresarial, entre otros representantes empresariales y comerciales del país.
Crisis internacional y su impacto
- La crisis en el Medio Oriente ha disparado los precios del petróleo y sus derivados, lo que a su vez ha aumentado los de los alimentos y servicios en diferentes países del mundo.
La semana pasada, el Gobierno congeló los precios de los principales combustibles, luego de dos semanas seguidas con aumentos.