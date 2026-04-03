El Gobierno aumenta y concede pensiones a casi 800 servidores de salud en lo que va de año

En lo que va de año, el presidente Luis Abinader ha concedido y aumentado al menos 796 pensiones del Estado a servidores del sector salud, con montos que oscilan entre 75,000 y cerca de 204,550 pesos, en los casos más altos.

Estas medidas están contenidas en los decretos 56-26 y 89-26, emitidos por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de enero y 10 de febrero.

Mediante el 56-26 se establece el aumento de la pensión de 782 servidores del sector, con montos fijos de 75,000 y 100,000 pesos. Esta decisión obedece a los acuerdos del Gobierno con el Colegio Médico Dominicano (CMD), que a finales del año pasado exigía mejorar la calidad de pensiones de sus colegiados.

El 26 de enero de este año, el presidente del gremio, Luis Peña, manifestó su profunda preocupación ante el retraso en la aplicación del aumento, afectando a más de 2,000 médicos (el 70 % de los jubilados).

El 2 de octubre de 2025, el Poder Ejecutivo y el CMD acordaron la adopción de medidas orientadas a la adecuación de las pensiones de los médicos pensionados del Estado. Para ese momento, se planteaba un esquema en el que las pensiones menores a 75,000 pesos se nivelaran a ese monto, mientras que las superiores a esa cifra se incrementarían hasta 100,000 pesos.

Por otro lado, el decreto 89-26 presenta mayor diversidad, con sumas que van desde 84,292.35 pesos, como la pensión de la doctora Cruz María Santana, exdirectora del Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullón.

La jubilación más alta en este período corresponde al especialista en sonografía médica Alejandro Miguel Ruiz de La Cruz.

El decreto 89-26 también incrementa las pensiones de Eddy Maríñez y Milagros Almonte Alonzo a 101,150 y 109,580 pesos, respectivamente.

En los decretos se reconoce la importancia de la labor de estos profesionales y los sacrificios que implica el ejercicio médico en el país.

"Que los servidores públicos del sector salud realizan una labor encomiable a lo largo de su vida, muchos de ellos dedicándola exclusivamente a ofertar servicio al Estado, lo cual debe ser valorado a la hora de su jubilación, garantizándoles una pensión justa y satisfactoria", explican ambos documentos.

Al cierre del año pasado, las pensiones del Estado ascendían a 260,461, de acuerdo con datos del portal de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP).

Condiciones para las pensiones y plazos

El Poder Ejecutivo aclaró que, en caso de que algún beneficiario del decreto 89-26 ya perciba una pensión estatal, podrá optar por la que le resulte más favorable. Además, quienes hayan cotizado en el Sistema de Capitalización Individual deberán completar el traspaso de fondos al Sistema de Reparto, conforme a la normativa vigente.

El decreto también establece que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado contará con un plazo máximo de tres meses para hacer efectivos los pagos, a partir de la inclusión formal de los beneficiarios en la nómina correspondiente.

Pensiones a enfermeras

El pasado 18 de marzo, mientras las enfermeras advertían sobre un piquete frente al Palacio Nacional, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Ladrón, aseguró que este ha sido el período de gobierno con más pensiones para profesionales del sector salud.

Durante una actividad en la Casa de Gobierno, informó que solo en el caso de las enfermeras, el Ejecutivo ha autorizado en los últimos cinco años alrededor de 4,800 pensiones.

"Más de 4,800 enfermeras han sido pensionadas y aquí aprovechamos para pedirles a ellas que los presupuestos no son infinitos, que, por favor, pasen por Hacienda y firmen sus pensiones para el Servicio Nacional de Salud tener la disponibilidad y seguir nombrando más enfermeras y más partes del sector salud porque solamente han firmado 1,200", dijo.

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