Abinader encabeza hoy reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional

El presidente Luis Abinader encabezará esta tarde una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en el Ministerio de Defensa.

La Presidencia informó que, en la reunión fijada para las 6:30, se tratarán temas de interés nacional.

El encuentro fue convocado, en medio del despligue de la Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por la ONU, para dar apoyo a la Policía haitiana, y luego de que ayer, una balacera registrad a en el lado haitiano de la frontera, dejó al menos cuatro muertos.

Tras una reunión la semana pasada con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, el canciller dominicano Roberto Álvarez dijo que la cooperación de República Dominicana con la nueva fuerza antipandillas "se limitará exclusivamente a respaldo" desde su territorio, sin involucramiento directo en operaciones dentro de Haití.

Alerta máxima en Haití

El alto mando de las fuerzas armadas de Haití ha declarado alerta máxima a partir de este lunes 6 de abril, una decisión que se produce en medio del recrudecimiento de la violencia.

"En previsión de las inminentes operaciones militares sobre el terreno, el Alto Mando ordena el paso a la Condición D para el conjunto de las unidades y organizaciones militares en todo el territorio nacional, a partir del lunes 6 de abril de 2026", indicó la institución en un documento oficial publicado el viernes.

En septiembre de 2023, el Gobierno convocó el Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Haití.

Sobre el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional Este consejo fue creado por Abinader el 12 de febrero de 2021. Es el órgano de más alto nivel de decisión política y de coordinación estratégica del país que, entre otras funciones, aprueba la estrategia y la política de seguridad y defensa nacional, así como las normas y lincamientos técnicos para la implementación y evaluación de la política de seguridad y defensa nacional. Asesora al presidente de la República en la formulación de las políticas y estrategias en materia de seguridad nacional.