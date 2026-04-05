El presidente de la República, Luis Abinader, busca que el Gobierno llegue a un "gran acuerdo nacional" con sectores productivos, políticos y sociales para enfrentar la crisis global que ha producido la guerra en Irán. El anuncio lo hizo la noche de este domingo luego de una reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

Para ello, instruyó a los ministros de la Presidencia, Joel Santos; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de Industria y Comercio y Mipymes, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, a realizar las consultas necesarias con los sectores indicados.

Dijo que en las conversaciones se socializarán planes y medidas diseñadas por el gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global, "que se desconoce cuándo terminará".

Recordó que en el ámbito mundial se vive una situación de incertidumbre generada por el conflicto bélico en el medio oriente.

Medidas de seguridad en la frontera y situación en Haití

La información la ofreció el gobernante tras encabezar, la tarde de este domingo, una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en la sede del Ministerio de Defensa, para evaluar la situación regional e internacional y adoptar las medidas necesarias ante la realidad que vive el mundo.

El mandatario también anunció que dispuso el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera para garantizar la seguridad nacional ante la llegada, el pasado uno de abril, del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contribuir a la estabilización de Haití.

El mandatario recordó que la defensa del territorio nacional, la protección de la población y la preservación del orden público son responsabilidades irrenunciables para lo que "nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, desplegadas y en alerta para responder a cualquier contingencia".

Explicó que el contexto internacional actual es complejo "y ante la evolución de la situación en Haití, República Dominicana actúa con responsabilidad y prudencia".

Manifestó que en el proceso de estabilización en Haití se requerirán esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional para apoyar al gobierno de la vecina nación en su labor de fortalecer la seguridad y las instituciones en ese país.