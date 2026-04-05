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El presidente Abinader reconoce civismo de la población en Semana Santa y la labor del COE

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario tras encabezar una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional

  • Stephanie Hilario Soto - Twitter
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El presidente Abinader reconoce civismo de la población en Semana Santa y la labor del COE
El presidente Luis Abinader da declaraciones a la prensa después de encabezar la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en el Ministerio de Defensa. (FUENTE EXTERNA)

El presidente Luis Abinader reconoció este domingo el comportamiento civilizado de la mayoría del pueblo dominicano durante el asueto de la Semana Santa, en el que se registró un desplazamiento récord de personas en todo el territorio nacional.

Estas declaraciones fueron ofrecidas tras encabezar una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, realizada en el Ministerio de Defensa, donde se evaluó la nueva realidad que vive Haití, así como la crisis global por la guerra en Irán

"Quiero reconocer el comportamiento civilizado de la mayoría del pueblo dominicano durante el asueto de Semana Santa, con un desplazamiento récord de personas en todo el territorio nacional", dijo Abinader.

El mandatario destacó la "extraordinaria labor realizada por los organismos que integran el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y todas las entidades de rescate, asistencia a emergencias y de seguridad, así como a los miles de voluntarios que se integran tradicionalmente en estos operativos".

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Participación de autoridades en la reunión de seguridad

"En este domingo de resurrección, albergamos la esperanza del retorno a sus hogares de los dominicanos que se desplazaron en todo el país y a aquellos que aún vienen en camino, reiterarles el llamado al retorno con prudencia, siguiendo las recomendaciones de las autoridades", expresó Abinader.

En la reunión, realizada en el Ministerio de Defensa, participaron el titular de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Interior y Policía, Faride Raful; y el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez. 

  • Además, estuvo presente el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el directo general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

Reforzamiento en la frontera

El presidente también instruyó a los ministros a buscar "gran acuerdo nacional" con sectores productivos, políticos y sociales para enfrentar la crisis global que ha producido la guerra en Irán

El mandatario dijo que en las conversaciones se socializarán planes y medidas diseñadas por el Gobierno, en busca de mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global, cuyo final aún se desconoce.

También dispuso el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera para garantizar la seguridad nacional ante la llegada, el pasado uno de abril, del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contribuir a la estabilización de Haití.

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Periodista dominicana egresada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). También es locutora, maestra de ceremonias y modelo, así como conductora y productora de su propio espacio digital Acceso VIP.