El presidente Luis Abinader anunció este domingo que dispuso el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera para garantizar la seguridad nacional ante la llegada, el pasado uno de abril, del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contribuir a la estabilización de Haití.

El mandatario ofreció estas declaraciones tras encabezar reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, celebrada en el Ministerio de Defensa, para evaluar la situación regional e internacional y adoptar las medidas necesarias.

Recordó que la defensa del territorio nacional, la protección de la población y la preservación del orden público son responsabilidades irrenunciables, para lo que aseguró: “Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, desplegadas y en alerta para responder a cualquier contingencia”.

"Actuaremos como lo hemos hecho con determinación para garantizar la seguridad de la República Dominicana" Luis Abinader presidente de la República “

Contexto internacional complejo

El mandatario explicó que el contexto internacional actual es complejo y que, ante la evolución de la situación en Haití, República Dominicana actúa con responsabilidad y prudencia.

Manifestó que en el proceso de estabilización en Haití se requerirán esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional para apoyar al gobierno de la vecina nación en su labor de fortalecer la seguridad y las instituciones en ese país.

A partir de este lunes 6 de abril, las Fuerzas Armadas de Haití (FAd'H) activarán el nivel más alto de alerta institucional, conocido como "Condición D", una decisión que se produce en medio del recrudecimiento de la violencia.

La decisión se adopta tras la llegada de los primeros efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por la ONU, en un clima de inseguridad marcado por la violencia de las bandas criminales.

En la reunión, realizada en el Ministerio de Defensa, participaron el titular de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de anterior y Policía, Faride Raful; y el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez.

Además, estuvo presente el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el directo general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.