El Gobierno dispuso este lunes que todos los ingresos que generan los consulados dominicanos en el exterior pasen al Estado, una medida que busca optimizar el manejo de los recursos públicos y reforzar la transparencia en la gestión estatal.

Durante la presentación, encabezada por el canciller Roberto Álvarez, el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, explicó que esta disposición forma parte de una nueva etapa en la reforma del servicio exterior, que contempla una transformación estructural del sistema consular y da continuidad a los cambios ya implementados por el Gobierno.

"La totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro", afirmó Díaz en una conferencia de prensa.

Aseveró que con esta decisión se establece un modelo de administración basado en la integridad institucional, la rendición de cuentas y el control centralizado de los fondos generados por los servicios consulares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-44607-pm-3f5b76b0.jpeg El viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, da informaciones a la prensa en la sede del Mirex. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

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Escala salarial para personal consular

El funcionario dijo que medida permitirá al Estado disponer de mayores recursos para ampliar la cobertura de los servicios consulares, incluyendo la apertura de nuevas oficinas en localidades donde residen comunidades dominicanas que demandan estas facilidades.

Como parte de la reforma, también se implementará una escala salarial para el personal consular, con condiciones equiparables a las del servicio diplomático, con el objetivo de corregir distorsiones históricas y garantizar una remuneración más justa.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores avanzará en la reorganización de los consulados bajo criterios de eficiencia operativa y servicio al ciudadano, con estructuras más racionales y funcionales.

Será aplicado de manera gradual

El nuevo sistema será aplicado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas en el mundo, con una última fase prevista para iniciar el 1 de enero de 2027.

El canciller Roberto Álvarez destacó que esta "transformación del servicio exterior no es una consigna ni un esfuerzo aislado", sino "un proceso continuo, que se construye con decisiones concretas y con la determinación de fortalecer, de manera sostenida, nuestras instituciones".

"Y es también una visión de futuro: una Cancillería más moderna, más eficiente, más profesional y cercana a los dominicanos en el exterior, capaz de responder con eficacia a sus necesidades y de representar con dignidad al país.

La reforma se inscribe en el marco del proyecto RD Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto del país en la próxima década, así como en la estrategia nacional de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige estándares cada vez más elevados de gobernanza pública y gestión de los recursos del Estado.

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