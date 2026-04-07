El Gobierno advierte alza global de precios impacta finanzas públicas, pero descarta escasez

Fotografía de archivo del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Gobierno dominicano aseguró que no existe riesgo de desabastecimiento en el país, aunque advirtió sobre la creciente presión que ejerce el alza de los precios internacionales especialmente de los combustibles sobre las finanzas públicas, en el contexto de la crisis global provocada por el conflicto en Medio Oriente.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que este incremento sostenido en los costos representa uno de los principales desafíos para la estabilidad económica, al tiempo que obliga al Estado a adoptar medidas preventivas para mitigar su impacto.

El funcionario informó que el Gobierno ha activado una serie de disposiciones económicas y ha desplegado capacidades presupuestarias para hacer frente a escenarios adversos. No obstante, subrayó que la incertidumbre sobre la duración del conflicto internacional exige una respuesta más integral y sostenida en el tiempo.

"Este es un conflicto que no conocemos cuándo culmina y, por tanto, sus efectos prolongados nos obligan a tener una mirada mucho más detenida", expresó durante una entrevista en el programa Hoy Mismo.

Previsiones

El funcionario explicó que el país ha tomado previsiones junto al sector privado para garantizar el suministro continuo, destacando que históricamente la nación ha logrado mantener la estabilidad incluso en escenarios complejos como la pandemia del COVID-19 y la crisis derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Informó la conformación de una comisión integrada por los ministerios de la Presidencia, Hacienda e Industria y Comercio, que sostendrá encuentros con sectores empresariales, sociales y políticos. La primera reunión está pautada en el Ministerio de Hacienda, mientras que Paliza adelantó que también iniciará contactos directos con los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

"El Gobierno tiene algunas medidas que quiere socializar y también quiere conocer las propuestas de los distintos sectores", indicó el ministro.

La escalada del conflicto en Oriente Medio se ha intensificado tras los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en un contexto marcado por tensiones extremas y un ultimátum inminente. Los ataques han impactado múltiples objetivos estratégicos y civiles, incluyendo infraestructuras ferroviarias, mercados, centros de investigación y la isla de Jarg, clave para la exportación de petróleo.

Estas acciones han dejado víctimas mortales y heridos, mientras el país se prepara ante la posibilidad de nuevos ataques, especialmente contra su sector energético.

El trasfondo inmediato de esta ofensiva es el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental por donde circula aproximadamente el 20 % del petróleo mundial. Teherán ha restringido el paso de buques, permitiendo solo a países aliados, lo que ha generado un fuerte impacto en los mercados energéticos globales.

En respuesta, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha fijado un plazo límite que vence a las 20.00 horas del martes, 7 de abril en Washington (00.00 GMT del miércoles 8), para que Irán reabra el paso, advirtiendo de consecuencias devastadoras si no se cumple la exigencia.

Carretera del Ámbar y teleférico de Puerto Plata

En materia de infraestructura, Paliza informó que el proceso de licitación de la carretera del Ámbar, que conectará Santiago con Puerto Plata, será adjudicado en las próximas semanas tras una extensión del plazo para permitir mayor participación.

Destacó que esta vía reducirá significativamente el tiempo de traslado y dinamizará la economía del Cibao y la costa norte.

"Nos colocaremos en circunstancias en materia de tiempo de traslado muy parecido a lo que hoy ocurre entre Santo Domingo y Punta Cana", explicó.

También indicó que continúa en marcha el proceso de licitación para un nuevo teleférico en Puerto Plata, cuya capacidad será tres veces mayor que la actual.

"Llevamos la capacidad de las cabinas a 50 pasajeros y reducimos el tiempo de traslado a la mitad", detalló.

Seguridad nacional

En el ámbito de seguridad, el ministro reveló que el Consejo de Seguridad se ha reunido en tres ocasiones durante el último mes, con énfasis en la situación de Haití y el fortalecimiento de la frontera.

Indicó que estas reuniones responden al despliegue de una misión internacional para la supresión de bandas en territorio haitiano, lo que ha llevado al Gobierno dominicano a reforzar la vigilancia.

Entre las medidas adoptadas citó el incremento del personal militar, el uso de drones y tecnologías de inteligencia, así como el avance en la construcción del muro fronterizo.