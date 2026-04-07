Abinader encabeza reunión de Seguridad Ciudadana en la Policía Nacional

El presidente Luis Abinader participa en la reunión junto a otros funcionarios. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó este martes la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el propósito de fortalecer las estrategias que se implementan en todo el país para garantizar mayor protección y tranquilidad a la población.

En la sesión de trabajo, realizada en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, se evaluaron las tareas cumplidas, así como los resultados alcanzados y las nuevas disposiciones que serán adoptadas para elevar los niveles de seguridad.

Autoridades presentes

Además del mandatario, participaron en el encuentro los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; y de Interior y Policía, Faride Raful.

De igual manera, el comandante general de la Fuerza Aérea, Floreal Tarcicio Suárez Martínez; los directores de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz; de Migración, Luis Rafael Lee Ballester; y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa.

También participaron la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández; el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols; y otros funcionarios.