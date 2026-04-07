Desarrollaran programa para dinamizar economías locales con mujeres rurales

El ministerio de la Mujer y el Banco Agrícola lanzaron un programa orientado para dinamizar las economías locales y fortalecer el rol productivo de las mujeres en las zonas rurales.

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa por el Ministerio de la Mujer en la tarde de este martes, en la que explica que la iniciativa forma parte de un enfoque que busca intervenir territorios específicos con acciones que integren inclusión financiera, acompañamiento técnico y fortalecimiento organizativo, como pilares para impulsar el desarrollo sostenible en comunidades rurales.

La primera etapa del programa se desarrollará en las provincias Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez, demarcaciones donde, de acuerdo al ministerio, fue identificado un alto potencial productivo y una importantes brechas en el acceso a oportunidades para las mujeres.

Conforme indica la nota, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó que se está avanzando hacia un modelo de desarrollo que reconoce que no hay crecimiento sostenible sin la participación plena de las mujeres. "Fortalecer su rol en la economía rural no solo impacta sus vidas, sino que dinamiza comunidades completas", expresó.

Características del programa

La nota refiere que la iniciativa incluye servicios financieros con asistencia técnica, capacitación y acompañamiento en gestión productiva, que busca fortalecer la producción agrícola, los procesos de transformación y comercialización, así como ampliar las oportunidades de generación de ingresos en los territorios.

La estrategia contempla el fortalecimiento de capacidades organizativas en las comunidades, para promover esquemas de trabajo colectivo que permitan mejorar la competitividad y sostenibilidad de los emprendimientos rurales.

El administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, explicó el proyecto permite evolucionar el modelo tradicional de financiamiento, incorporando una mirada más integral sobre el desarrollo rural.

El programa cuenta con el respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), gestionado a través del Ministerio de la Presidencia, así como con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En la iniciativa, el Ministerio de la Mujer tendrá a su cargo la identificación de beneficiarias, la validación de criterios sociales de acceso y el acompañamiento técnico, para asegurar que la intervención tenga un impacto real en la autonomía económica de las mujeres.