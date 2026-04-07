Saludan centralización de recaudaciones consulares

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en la rueda de prensa donde se informó la medida. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La medida de centralización de las recaudaciones de los consulados dominicanos, anunciada el lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha generado respaldo en distintos sectores, aunque también ha despertado reservas sobre su implementación y posibles efectos en los servicios a la diáspora.

Los representantes de los partidos políticos de la oposición, coincidieron en valorar la medida como positiva y necesaria para transparentar el manejo de esos recursos.

A su vez, exfuncionarios del servicio consular coincidieron en que la iniciativa puede corregir distorsiones históricas en el manejo de recursos, pero advirtieron que su éxito dependerá de cómo se redistribuyan los fondos y se garantice la asistencia social.

Diplomáticos

Elías Brache, excónsul general en Chicago (2021-2026), calificó la medida como "una corrección histórica" en la forma en que operaban los consulados.

Insistió en que "lo correcto es lo correcto", pero el actual representante alterno de la República Dominicana ante la OACI explicó que uno de los principales desafíos con esta medida será explicarle a la diáspora que el componente de asistencia social tendrá más limitaciones.

De su lado, Marcos Cross, excónsul en Madrid (2004-2011), planteó que la centralización debe ir acompañada de un sistema presupuestario claro, que asigne recursos a los consulados según la cantidad de dominicanos en su jurisdicción y las necesidades sociales identificadas.

Pese a su valoración, cuestionó el costo de algunos servicios consulares y propuso revisar las tarifas para hacerlas más accesibles, en comparación con servicios similares en otros países.

En la misma línea, Andrea Medina, excónsul en Guadalupe y las Antillas francófonas (2012-2020), señaló que los fondos recaudados deben ser reinvertidos en la propia diáspora, especialmente en casos sociales como la asistencia a personas vulnerables o la repatriación de fallecidos. También rechazó que la medida esté acompañada de aumentos en los costos de los servicios.

Los expertos coincidieron en que se debe evaluar la escala salarial del personal consular con base en las responsabilidades de su cargo y la cantidad de población a la que brindan servicios.

Partidos

El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, afirmó que la oposición no debe oponerse a todo y que corresponde reconocer las decisiones correctas.

En esa línea, felicitó al presidente Luis Abinader por impulsar la iniciativa y consideró que busca poner orden en un sistema que, según explicó, históricamente operó sin controles claros.

De igual forma, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, consideró que todo lo que contribuya a aumentar las recaudaciones del Estado es positivo.

A las arcas estatales La disposición anunciada el pasado lunes por el Gobierno establece que todos los ingresos generados por los consulados dominicanos en el exterior serán transferidos directamente a las arcas del Estado, como parte de una reforma orientada a optimizar el manejo de los recursos públicos y fortalecer la transparencia. La medida fue presentada por el canciller Roberto Álvarez y el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, quienes explicaron que forma parte de una transformación estructural del sistema consular y da continuidad a cambios implementados en el servicio exterior.

Ismael Hiraldo Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.