El Gobierno promete ayuda a familias afectadas por lluvias torrenciales

El presidente Luis Abinader, encabeza la rueda de prensa sobre los detalles sobre el impacto de las lluvias. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles una sesión de trabajo desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), donde informó sobre la movilización de las instituciones del Gobierno central para responder a las inundaciones que afectan principalmente a residentes en el Gran Santo Domingo.

Durante su intervención, el mandatario indicó que los operativos comenzaron en la madrugada con el objetivo de salvaguardar vidas humanas y luego proteger los bienes materiales de la población.

Asistencia alimentaria y social

El jefe de Estado informó que la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (Dasac), entidad resultante de la fusión entre el Plan Social y los Comedores Económicos, se encuentra desplegada con la entrega de ayuda alimentaria, tanto en raciones cocidas como crudas.

Señaló que el Gobierno asistirá a las familias en condición de vulnerabilidad que han registrado pérdidas por las lluvias.

Zonas más afectadas

Según el reporte ofrecido desde el COE, los municipios con mayores daños hasta el momento son Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-95548-am-8aefae3e.jpeg Así amanecieron varios vehículos, cubiertos por las aguas tras los aguaceros. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-122846-pm-e8c21bef.jpeg Desborde de río Lebron en el kilometro 20 de la autopista Duarte (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

El presidente indicó que el fenómeno meteorológico se desplaza hacia el oeste y afirmó que el Gobierno se mantendrá en alerta para atender cualquier situación de emergencia en las próximas horas.

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