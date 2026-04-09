Gobierno inicia diálogo con empresarios para buscar consenso frente a la crisis por guerra en Irán

El encuentro lo encabezan los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y el de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno inició este jueves las reuniones de consulta con representantes de los gremios empresariales y sectores sociales tras la instrucción dada por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de alcanzar un consenso nacional para enfrentar la crisis global ocasionada por la guerra en Medio Oriente.

El encuentro se realiza en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y está encabezada por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y el de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quienes encabezan la comisión de Gobierno.

En los encuentros se socializaran planes y medidas diseñadas por el Gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas.

El llamado se produce en medio de un deterioro del entorno internacional, influido por la guerra en Irán, que ha alterado los mercados energéticos, elevado la incertidumbre financiera y generado presiones inflacionarias a escala global.

Participantes en esta primera reunión

La reunión contó con la participaron activa de representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), la Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).

También de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onec), la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih), así como representantes de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras).