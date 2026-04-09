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Gobierno inicia diálogo con empresarios para establecer consenso frente a crisis global

El presidente Luis Abinader instruyó a su equipo a buscar consenso con gremios y sectores sociales para enfrentar la crisis global

  • Stephanie Hilario Soto - Twitter
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Gobierno inicia diálogo con empresarios para establecer consenso frente a crisis global
El encuentro lo encabezan los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y el de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. (FUENTE EXTERNA)

El Gobierno inició la tarde de este jueves las reuniones de consulta con representantes de los gremios empresariales y sectores sociales tras la instrucción dada por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de alcanzar un consenso nacional para enfrentar la crisis global ocasionada por la guerra en Medio Oriente.

El encuentro se realiza en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y está encabezado por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y el de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

Objetivo de las reuniones

En los encuentros se socializarán planes y medidas diseñadas por el Gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas.

El llamado se produce en medio de un deterioro del entorno internacional, influido por la guerra en Irán, que ha alterado los mercados energéticos, elevado la incertidumbre financiera y generado presiones inflacionarias a escala global.

El martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio un plazo de dos semanas a Irán para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra. 

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Periodista dominicana egresada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). También es locutora, maestra de ceremonias y modelo, así como conductora y productora de su propio espacio digital Acceso VIP.