Paliza califica de "provechosa" la primera reunión para buscar consenso por crisis global

Los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz y de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón durante la reunión. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno inició este jueves las reuniones de consulta con representantes de los gremios empresariales y sectores sociales tras la instrucción dada por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de alcanzar un consenso nacional para enfrentar la crisis global ocasionada por la guerra en Medio Oriente.

El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y fue encabezado por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y el de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quienes encabezan la comisión de Gobierno.

A su salida, Paliza calificó esta reunión como "provechosa y oportuna" y que será la primera de muchas que "continuarán sosteniendo con actores diversos de la vida nacional para poder enfrentar la crisis".

Este es un momento que obliga a la unidad nacional, que obliga a los esfuerzos de todos los sectores y que de alguna manera u otra manifiesta lo mejor de la dominicalidad", explicó

Hizo un llamado a "trabajar juntos al margen de las banderías políticas, al margen de los temas que usualmente nos dividen y tiramos hacia adelante como una gran nación que somos".

Además, felicitó el hecho de que los sectores que participaron en este encuentro acudieron con una cartera de ideas y propuestas que trabajarán en conjunto para poder lograr dos metas: "que las expectativas de crecimiento económico que el país tiene se mantengan y mitigar lo más posible los efectos de esta crisis".

Reorientación del gasto

Paliza explicó que el Gobierno está en "un proceso de reorientar su gasto, de reenfocar sus capacidades sin poner nunca en riesgo las estimaciones presupuestarias que tenemos para inversión de capital que debe ir inclusive en aumento".

"Pero permítannos seguir con la metodología de trabajo que nos hemos establecido, seguir tocando las puertas de otros sectores para entonces ir anunciando algunas medidas que iremos tomando para ayudar a los diversos sectores de la vida pública nacional y para que estos efectos sean los mejores posibles", añadió.

De su lado, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, recordó que esto es es una crisis global que está teniendo repercusiones en la mayoría de los países.

"Nosotros somos importadores de petróleo. El Gobierno no puede solo y el sector empresarial y productivo tampoco. Tenemos que salir juntos y por eso tenemos reuniones", dijo.

Sostuvo que "como país, como economía, somos resilientes. Tenemos credibilidad. El Banco Central tiene muchas reservas".

Manifestó que el presidente planteó claramente los principales objetivos cuando estalló esta crisis: "Mantener la estabilidad económica, mantener la estabilidad social, proteger a los grupos más vulnerables de la población, tratar de amortiguar el impacto que esto va a tener en el precio de los alimentos sobre toda la canasta básica y, en la medida de lo posible, tratar de que el aumento de gasto que será dirigido a subsidios salga de reasignación de otros gastos corrientes y tratar de que no baje la inversión pública".

"Estamos muy claros en los objetivos y trataremos de que todas las medidas que se tomen sean graduales, sean razonables, para mantener la estabilidad del país, que es lo importante" Magín Díaz ministro de Hacienda y Economía “

En los encuentros se socializaran planes y medidas diseñadas por el Gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas.

Sectores que participaron

La reunión contó con la participaron activa de representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), la Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).

También de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onec), la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih), así como representantes de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras).

Sector político Paliza también anunció que continuarán las reuniones con los diferentes sectores de la vida nacional, y este viernes será con el expresidente Danilo Medina, que preside el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El próximo miércoles está pautado el encuentro con Leonel Fernández, también exmandatario y presidente del partido Fuerza del Pueblo.