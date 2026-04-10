El Gobierno se declara en sesión permanente ante el sistema frontal que afectará el país

El presidente Luis Abinader encabezó la reunión con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader informó la noche del viernes que el Gobierno se declaró en sesión permanente debido a la incidencia de un sistema frontal que afectará el territorio nacional.

"El Gobierno estará atento a cada situación en el país, tanto para prevenir como para reaccionar ante cualquier eventualidad", expresó el mandatario tras encabezar una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en el Salón Verde del Palacio Nacional, donde se dio seguimiento a las condiciones climáticas.

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Alerta amarilla y verde en varias provincias

De su lado, el director del COE, Juan Manuel Méndez, explicó que, luego del encuentro con el presidente y la vicepresidenta Raquel Peña, se decidió mantener niveles de alerta amarilla y verde en varias provincias del país.

Entre las demarcaciones en alerta amarilla figuran Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Montecristi.

En tanto que en verde se encuentra el Distrito Nacional, Santo Domingo, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) Bahoruco, San José de Ocoa, San Cristóbal y Monte Plata.

Méndez indicó que el sistema frontal continuará provocando precipitaciones en gran parte del territorio nacional, especialmente en las provincias bajo alerta, debido a la saturación de los suelos.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, dar seguimiento a los boletines meteorológicos y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.

También recomendó acatar las evacuaciones preventivas que puedan ser dispuestas por las autoridades y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

El funcionario advirtió que las condiciones podrían cambiar, por lo que no se descarta un aumento en los niveles de alerta en las próximas horas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-10-at-95834-pm-212af549.jpeg La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos. (FUENTE EXTERNA)

Pronósticos de precipitaciones

Finalmente, destacó que el Gobierno ha instruido a las instituciones de respuesta a emergencias a preposicionar equipos y suministros, a fin de garantizar una respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda afectar a la población.

Se prevén acumulados de entre 100 y 125 milímetros

Más temprano, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que para las próximas 24 a 48 horas se prevén acumulados de entre 100 y 125 milímetros, con valores superiores en algunas localidades del territorio nacional, debido a la inestabilidad atmosférica.

Ceballos destacó que para un período de 72 a 120 horas los modelos meteorológicos proyectan acumulados de entre 150 y 200 milímetros, pero pudieran registrarse cifras mayores en zonas aisladas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y rurales.

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