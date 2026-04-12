Abinader declara en emergencia al Distrito Nacional y cinco provincias

Personas en la provincia Santo Domingo perdieron sus ajuares tras las inundaciones producto de una vaguada. ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader declaró este domingo estado de emergencia regional para al Distrito Nacional y cinco provincias, debido a los daños provocados por las lluvias que han afectado gran parte del territorio nacional.

La disposición está contenida en el decreto 234-26 emitido hoy e incluye a las provincias Puerto Plata, Espaillat, Valverde y Santiago, Santo Domingo.

Según el Gobierno, las lluvias provocadas por una vaguada y un sistema frontal, han generado afectaciones significativas en la agricultura, infraestructuras, viviendas y otros sectores.

Entre los considerandos, el decreto tomó en cuenta el informe remitido por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), con fecha de este domingo, mediante el cual se informa sobre los daños y las afectaciones ocasionadas por la vaguada asociada a un sistema de baja presión.

El informe señala daños significativos en la agricultura, las infraestructuras viales, las viviendas y otros sectores, "creando un escenario de alto riesgo para la vida, la seguridad humana y la continuidad de los servicios públicos esenciales en diversas provincias".

Emergencia regional El artículo 23, párrafo III, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, indica que se declara emergencia regional cuando la situación de desastre afecta a más de dos provincias o cuando rebasa la capacidad técnica y los recursos de las provincias. Cuando se declaran estados de emergencia, el Gobierno puede disponer de recursos de inmediato para dar respuestas a las poblaciones afectadas.

Localidades en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a gran parte del país en alerta amarilla ante la persistencia de las lluvias, que podrían provocar inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

De acuerdo con su boletín de la tarde, se encuentran en alerta amarilla el Distrito Nacional y las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez.

Además, Samaná, San José de Ocoa, Azua, San Juan, El Seibo, La Altagracia, Bahoruco, Duarte, Independencia, San Cristóbal, Elías Piña, Valverde y Santo Domingo.

Mientras, en alerta verde fueron colocadas Dajabón y San Juan.

Pronóstico para el lunes

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) indicó que este lunes el sistema frontal se mantendrá casi estacionario sobre el territorio nacional junto a la vaguada en varios niveles de la troposfera, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros fuertes con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

También sobre La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Dajabón, entre otras.

Ante este panorama, el organismo recomendó a los residentes en zonas vulnerables mantenerse atentos a posibles crecidas e inundaciones repentinas, evitar cruzar ríos o cañadas con alto volumen de agua y abstenerse de utilizar balnearios mientras persistan las condiciones de riesgo.