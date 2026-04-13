Abinader recorre sectores afectados por lluvias y afirma que el Gobierno tiene fondos para ayuda

El presidente Luis Abinader junto al alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santo, durante un recorrido por los sectores afectados por las lluvias en Los Alcarrizos. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader aseguró la tarde de este lunes que el Gobierno siempre dispone de recursos para situaciones de emergencias durante una visita a varias zonas afectadas por las lluvias provocadas por una vaguada, como parte de su agenda de supervisión y asistencia a comunidades impactadas.

El país está siendo afectado desde hace varios días por una vaguada asociada al vierto del nordeste, lo que ha provocado inundaciones, desplazados, desplazamiento de tierra en algunas zonas.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante un recorrido por los sectores Nuevo Amanecer, en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, en Los Alcarrizos, así como El Hoyito, en el barrio Enriquillo de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

"Siempre hay recursos especiales de urgencias y de emergencias para atender esto. Y aquí ahora se está dando comida también para los que están afectados. Y a partir de mañana, que ya bajé el agua, porque está lloviendo ahora, vamos a darle los enseres y también electrodomésticos a los que están afectados", manifestó al ser cuestionado sobre si contaban con los recursos suficientes.

Al llegar a la comunidad, el jefe de Estado fue acogido por residentes que expresaron su entusiasmo, pese a la difícil situación que afecta a cientos de familias.

En el transcurso de la visita, evaluó los estragos provocados por las inundaciones y atendió de primera mano las principales demandas de los afectados.

El jefe de Estado destacó que desde el año pasado el Gobierno había dispuesto fondos para intervenir zonas vulnerables, con un adelanto de más de 90 millones de pesos y la previsión de mayores recursos a través de un presupuesto complementario, dirigidos a trabajos en cañadas y drenajes pluviales en coordinación con los ayuntamientos.

Indicó que las inundaciones en estas comunidades están estrechamente vinculadas al desbordamiento del arroyo Lebrón y la cañada Yicaco, dos de los puntos críticos en la zona.

Intervenciones en cañadas

En ese sentido, explicó que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) ejecuta intervenciones en cañadas de mayor magnitud, especialmente en Yicaco.

Sobre el arroyo Lebrón, que se extiende desde Pedro Brand, señaló que continúan los trabajos para mejorar las áreas más vulnerables, al tiempo que reiteró que la solución definitiva pasa por su intervención integral.

El mandatario también informó que otras provincias resultaron afectadas, en particular Puerto Plata, donde los municipios de Montellano e Imbert presentaron las mayores incidencias. Indicó que desde tempranas horas fueron desplegados funcionarios en distintas zonas del país para atender las emergencias.

Más de mil familias afectadas

De su lado, el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, ofreció detalles sobre el impacto en las comunidades, indicando que solo en Nuevo Amanecer unas 800 familias resultaron afectadas. A esto se suman 300 familias en La Islita, unas 250 en Brisa de Lebrón, 47 en La Fe, y entre 25 y 30 familias, en otras zonas aledañas.

Explicó que gran parte de los afectados reside en las proximidades del arroyo Lebrón, lo que incrementa su vulnerabilidad ante crecidas. En ese contexto, destacó que el presidente ha dispuesto la ejecución de un proyecto para la canalización del arroyo mediante muros de gaviones, con el objetivo de ofrecer una solución definitiva.

Asimismo, informó que en la zona donde desemboca la cañada Yicaco ya fueron entregados siete millones de pesos en indemnizaciones a las familias afectadas, y que en ese lugar se construirá un parque. Agregó que un tramo de aproximadamente 400 metros de dicha cañada ya ha sido transformado en espacio público.

En el recorrido acompañaron al presidente Abinader los directores de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Feliz; de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví; el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, y la alcaldesa de La Guáyiga, Mirtha Elena Pérez (la Popi).