José Ignacio Paliza responde a Medina y niega propuesta de reforma fiscal

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ofreciendo declaraciones este 13 de abril de 2026 desde el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Los encuentros preliminares por la guerra del golfo Pérsico comienzan a generar fricciones entre los partidos políticos. Luego de que el expresidente Danilo Medina cuestionara los acercamientos, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostuvo que las reuniones no buscan confrontación y que no se ha planteado una reforma fiscal.

Ayer, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó duramente que el Gobierno sostuviera un encuentro con esa organización política sin un plan definido para enfrentar la crisis internacional, a lo que hoy el oficialismo respondió que es momento de estar unidos ante las adversidades.

Luego de que Medina insistiera en que espera que la estrategia gubernamental para mitigar la situación no involucre una reforma fiscal, Paliza precisó que ese tema no fue planteado por el Gobierno, sino por el exmandatario.

"Quien propuso, surgió o expresó el tema de reforma fiscal fue el propio presidente Medina, a lo que nosotros el ministro de Hacienda le respondió que en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, no es apropiado hablar de reforma fiscal", dijo.

"No estamos en confrontación"

Paliza enfatizó que las conversaciones que sostiene el Gobierno con sectores de la oposición constituyen un ejercicio democrático de consulta, que no busca entrar en debates de confrontación política, sino en la búsqueda de soluciones.

"Las reuniones que ha sostenido el Gobierno con distintos sectores —incluyendo líderes políticos— son exactamente lo que deben ser: un ejercicio democrático de consulta. No estamos en confrontación", expresó.

El funcionario resaltó que el Gobierno presentó con claridad los principales ejes de su gestión frente al impacto de una guerra que no es propia, pero cuyos efectos sí alcanzan al país.

"El Gobierno tiene muy claramente delimitados los planes, las acciones y los ejes fundamentales sobre el cual atacar, atender esta crisis, como hemos hecho antes, con muchos resultados positivos", dijo.

Reiteró que la política no debe ser un elemento de división cuando la situación actual requiere unidad. Añadió: "la gente quiere saber cómo, frente a esta crisis, sus líderes y sus direcciones políticas, le van a ayudar o contribuir a que la comida no le aumente de precio".

Anunció que los encuentros con organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil continuarán. En ese sentido, informó que para el miércoles a las 11 de la mañana está programada una reunión con el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y que también se está solicitando un encuentro con la Conferencia del Episcopado Dominicano.

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