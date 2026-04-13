Gobierno iniciará entrega de ayudas a familias afectadas por lluvias en Puerto Plata

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza (c), durante un encuentro con las autoridades municipales en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció la tarde de este lunes que a partir de mañana martes comenzará la entrega de ayudas a las familias afectadas por las recientes lluvias en la provincia de Puerto Plata.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con autoridades municipales en la Gobernación provincial.

En la actividad se evaluaron los daños provocados por las intensas precipitaciones que han impactado gran parte de la zona Norte del país.

La noche de este lunes, Puerto Plata fue declarada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Paliza explicó que las lluvias provocaron crecidas significativas en ríos que nacen en la cordillera, generando inundaciones y daños en varias comunidades.

Montellano, el municipio más afectado por las lluvias

Señaló que el municipio de Montellano ha sido el más golpeado por la situación.

El funcionario indicó que, por disposición del presidente Luis Abinader, varios funcionarios han sido desplegados en distintos puntos del territorio nacional, con especial énfasis en Puerto Plata, para coordinar y reforzar las acciones de asistencia.

En ese sentido, adelantó que se estarán ejecutando jornadas sociales integrales, especialmente en Montellano, con la participación de instituciones gubernamentales encargadas de asistencia social, incluyendo el programa Supérate y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

Explicó que estas acciones buscan mitigar los daños ocasionados por las lluvias en los últimos días.

Asimismo, indicó que el objetivo es acelerar la recuperación de las comunidades afectadas, en una provincia que figura entre las más impactadas por el reciente temporal.