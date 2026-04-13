Autoridades entregan 500 colchonetas y alimentos a familias afectadas por inundaciones

Personal de asistencia social traslada colchonetas para su distribución en zonas afectadas. ( FUENTE EXTERNA )

El director de Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Augusto Feliz Arbona, encabezó el fin de semana un recorrido por los sectores afectados de los municipios de Los Alcarrizos y el Distrito Municipal de La Guáyiga, a fin de conocer los daños provocados en los hogares de esas comunidades, tras las recientes lluvias y el desborde del río Lebrón.

A través de una nota de prensa, el funcionario afirmó por las fuertes lluvias, se mantiene activo de manera permanente el equipo de intervención y respuesta rápida de la institución, realizando los levantamientos para las intervenciones en esos lugares y brindar soluciones.

En ese sentido, indicó que también se encuentran evaluando los daños ocasionados en los hogares, con el objetivo de continuar brindando asistencia a las familias en todo lo que sea necesario.

"Nosotros tenemos un protocolo para asistir a las familias afectadas por un fenómeno atmosférico. Primero, asistimos con comida caliente a través de nuestros comedores y las cocinas móviles, además de utensilios que puedan ser utilizados de inmediato, luego, realizamos el levantamiento de los daños a las viviendas para su reparación y la entrega de los enseres del hogar que hayan resultado dañado producto de las lluvias", explicó.

Las acciones se ejecutan, en coordinación con varias instituciones del gobierno, organismos de socorro y autoridades locales, priorizando la atención directa a las familias impactadas por inundaciones, especialmente en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo.

Los operativos responden a la coordinación directa con autoridades locales, incluyendo el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos y del Distrito Municipal de La Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, el viceministro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Ney García, con el objetivo de dar una respuesta rápida y efectiva a las comunidades impactadas.

Fases de los operativos

El titular de la Dasac explicó que esta primera fase está enfocada en garantizar alimentación y asistencia inmediata, incluyendo la entrega de alimentos cocidos a través de cocinas móviles y comedores comunitarios.

En ese contexto, informó que ya fueron distribuidas unas 500 colchonetas a personas que lo han perdido todo como consecuencia de las lluvias.

De acuerdo con Feliz Arbona, una vez cesen las amenazas de lluvias, el Gobierno pondrá en marcha una segunda fase de intervención junto al Ministerio de Vivienda y los ayuntamientos, enfocada en la recuperación de los hogares afectados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-12213-pm-12036c6d.jpeg Entregan neveras y otros enseres a familias afectadas por las lluvias. (FUENTE EXTERNA)

"Vamos a estar entregándole a cada familia lo que haya perdido: televisores, neveras, estufas, lavadoras, camas, juegos de muebles y comedores, además de intervenir sus viviendas", puntualizó.

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en sectores como La Chorrera de Manganagua, El Aguacate, La Gallera, Manzano, Perantuen, Los Girasoles, Cañada Juan Valdez, Cañada Bonavides y Los Peralejos, en el Distrito Nacional, así como en Guajimía I, Guajimía II y Arroyo Guajimía, en Santo Domingo Oeste, donde brigadas distribuyen raciones alimenticias crudas y kits de limpieza a las familias afectadas.