Abinader dice que "presiona a todo mundo" en Puerto Plata para que retiren el lodo por inundaciones

El presidente Luis Abinader durante una visita al barrio Los Platanitos afectado pr las lluvias. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader aseguró la tarde de este martes que está "presionando" a las autoridades en la provincia de Puerto Plata para acelerar la remoción del lodo acumulado tras las recientes inundaciones que afectaron esa demarcación por las lluvias que se registran en el país a causa de una vaguada.

El mandatario explicó que su intención es visitar la zona una vez se restablezcan las condiciones de mayor normalidad, especialmente en el distrito municipal de Montellano, uno de los más impactados por el desbordamiento del río Camú.

"Estoy presionando a todo el mundo allá para que saquen todo el lodo de Montellano. Cuando yo vaya, quiero ver ya un nivel de normalidad", expresó durante una visita al sector Los Platanitos, en Ensanche Paraíso, zona que resultó afectada por las recientes inundaciones.

Abinader aclaró que el desbordamiento en Montellano corresponde al río Camú de Puerto Plata, y no al de La Vega, como se había interpretado inicialmente, y señaló que la crecida inundó prácticamente todo el municipio.

Entrega de enseres

El jefe de Estado indicó que el Gobierno ha brindado asistencia alimentaria en gran parte del país, mientras coordina la entrega de enseres del hogar una vez disminuyan las aguas, a fin de evitar que estos se dañen nuevamente.

Precisó que los artículos se están almacenando en distintas localidades afectadas, incluyendo zonas del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, El Seibo, así como municipios de Hato Mayor.

El gobernante afirmó que las autoridades están identificando a las familias en condición de vulnerabilidad para garantizar que reciban asistencia y puedan retomar sus actividades cotidianas lo antes posible.

Asimismo, informó que ya iniciaron los trabajos de reconstrucción de un puente que fue arrastrado por las aguas en la carretera turística, estructura que databa de 1953.

"El puente ya empezó a reconstruirse, será una nueva infraestructura", puntualizó.