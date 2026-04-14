El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este martes que encabezará acciones conjuntas con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) para dar una solución definitiva a la problemática que por décadas ha mantenido en zozobra a los residentes del barrio Los Platanitos, en el Ensanche Paraíso, afectado recurrentemente por inundaciones cuando ocurren fuertes aguaceros.

Durante un recorrido por la zona esta tarde, en compañía de la alcaldesa Carolina Mejía, el mandatario explicó que la situación será abordada de manera integral y en consenso con la comunidad, tras escuchar las preocupaciones expresadas por líderes comunitarios, entre ellos Rubén Almonte, presidente de la Junta de Vecinos.

Almonte explicó que el agua se acumula formando una laguna que provoca inundaciones que, en algunos casos, alcanzan hasta la segunda planta de algunas viviendas.

“Toda el agua de la autopista Duarte (avenida Kennedy) baja para acá; también la que viene de Los Prados y Los Praditos está llegando en una cantidad que nunca antes habíamos visto. Estamos recibiendo mucho más volumen del que pueden manejar los filtrantes”, explicó Almonte.

El dirigente comunitario indicó que en los alrededores hay más de 200 viviendas y varios negocios, los cuales han sufrido daños importantes como consecuencia de las constantes inundaciones.

"Durante 50 años, 40 años, han vivido en zozobra todas estas familias aquí y por eso hay que buscarle una solución definitiva, yo creo que estas son soluciones que hay que buscarlas para evitar alguna tragedia", expresó el jefe de Estado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/725b809f-4f81-40cd-869e-5a87182f6cf9-f9ea97b1.jpg Vista aérea de la laguna de Los Platanitos, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/89a5e52f-89c9-4fa6-b194-d73fb162a528-6c1dc10c.jpg El presidente Luis Abinader habla durante su visita a Los Platanitos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ ›

El presidente Abinader informó que sostendrá conversaciones con Carolina Mejía para definir las medidas a implementar, destacando que ya se han logrado soluciones en otros puntos del país con problemáticas similares.

En lo inmediato, las autoridades trabajan en acciones para mitigar el impacto de nuevas lluvias, incluyendo la rehabilitación de pozos existentes y la construcción de dos nuevos sistemas de drenaje que permitirán disminuir los niveles de agua acumulada en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-53356-pm-ad28f618.jpeg Área donde se forma la laguna cuando llueve en Los Platanitos. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Un plan por etapas

Eury Concepción, director de Mantenimiento y Obras Comunitarias de la ADN, explicó que el terreno de la comunidad presenta condiciones arcillosas, lo que limita la absorción del agua y provoca acumulaciones significativas.

En ese sentido, dijo que se ejecuta un plan por etapas que contempla la construcción de nuevos filtrantes y la recuperación de otros ya existentes.

“En una primera etapa estamos construyendo estructuras en acero, y en una segunda etapa se estarán levantando cuatro filtrantes adicionales, además de la rehabilitación de ocho ya instalados”, indicó.

El mandatario subrayó que cualquier decisión, incluyendo posibles reubicaciones, será tomada en diálogo con los comunitarios.

Asimismo, hizo referencia a los efectos del cambio climático, señalando que fenómenos recientes como lluvias intensas e incluso la caída de granizo en el Gran Santo Domingo evidencian la necesidad de acelerar soluciones estructurales.

Esperan una solución

Los comunitarios de Los Platanitos expresaron que esperan que esta vez se concrete una solución que mejore las condiciones de vida de las familias que residen en la zona.

Indicaron que, tras los más recientes aguaceros, decenas de hogares perdieron electrodomésticos y ajuares, mientras que negocios como colmados, barberías y salones de belleza registraron daños considerables.

Rosa Elvira Gómez, quien tiene alrededor de 30 años viviendo en este barrio, narró que ella y sus hijos fácilmente perdían la vida. Sus ajuares se dañaron con el agua.

"La niña ya estaba cogiendo agua en el camarote, en el primer piso, si la vecina del lado no me llama, quizás me ahogo, porque tenía la llave en las manos y no hallaba como abrir, de los nervios, y el niño todavía está nervioso", narró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-53401-pm-0cb59532.jpeg Rosa Elvira Gómez, una de las residentes afectadas por las lluvias en el barrio Los Platanitos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

"Ya mañana (miércoles) van a hacer ocho días lavando y limpiando, una de mis hijas se ha quedado con la impresión porque tuvimos que salir corriendo; gracias a Dios que no sufrimos ninguna perdida humana", exclamó la señora Eugenia, quien lleva alrededor de 20 años residiendo en Los Platanitos.

El presidente Abinader indicó que se han mantenido entregando raciones alimenticias y que desde que el agua ha cedido han dado también los enseres.

En el recorrido de este martes en Los Platanitos, acompañaron al presidente Abinader el diputado Vicente Sánchez y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas.