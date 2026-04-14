El cobro por residuos sólidos no se aplicará hasta que el Congreso modifique la ley

Reunión del jueves 9 de abril de 2026 entre legisladores, autoridades gubernamentales y comerciantes para posible modificación de Ley de Residuos Sólidos. ( FUENTE EXTERNA )

El cobro de la contribución por residuos sólidos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 no se hará efectivo el próximo 30 de abril, a la espera de que el Poder Ejecutivo someta un proyecto de ley para modificar la ley y, en consecuencia, sus tarifas.

La decisión fue confirmada por el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, quien informó que la medida se produjo tras una reunión entre autoridades del Gobierno, legisladores y representantes del sector comercial, en la que se acordó buscar una solución a los montos establecidos en la Ley 225-20, modificada por la Ley 98-25.

Conforme al documento de acuerdo entre la DGII y los comerciantes, aunque las empresas deberán presentar sus declaraciones juradas del año fiscal 2025, el monto generado por concepto de residuos sólidos no será exigido en la fecha límite de pago, mientras se logra una modificación consensuada de la normativa.

En el encuentro para tratar el impacto de la ley, el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, indicó que la entidad trabaja en una solución y garantizó que no habrá situaciones "de estrés" para los contribuyentes antes del 30 de abril.

"Estamos en una solución en lo que tiene que ver con residuos sólidos, hay tranquilidad para el sector, no va a haber ningún problema de estrés de aquí al 30 de abril", expresó.

Asimismo, se informó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) realizará los ajustes necesarios en su plataforma y su sistema para evitar la generación de recargos durante este proceso.

Otros pagos regulares

Sin embargo, el acuerdo entre las autoridades y los comerciantes también contempla que los demás compromisos fiscales derivados de la declaración jurada, como el Impuesto Sobre la Renta (IR2), el 1 % de los activos productivos y los anticipos deberán pagarse de manera regular dentro del plazo establecido.

Otro de los puntos acordados es que las empresas que ya hayan realizado pagos bajo las tarifas actuales, que alcanzan hasta 675,000 pesos, recibirán un crédito correspondiente a la diferencia que resulte tras la eventual modificación de la ley.

Durante la reunión participaron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, el director de la DGII y dirigentes de diversos gremios empresariales.

Una nueva ley

En ese sentido, el ministro Sanz Lovatón informó que el Gobierno evalúa las propuestas presentadas por los sectores empresariales y que en los próximos días se someterá al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la ley.

La Ley 98-25 establece nuevas tarifas para la contribución por residuos sólidos en función de los ingresos de las empresas, con montos que van desde 3,000 hasta 675,000 pesos, lo que representa un aumento respecto a la ley anterior.

La modificación promulgada en 2025 cambia una ley aprobada en 2020 y establece los siguientes montos por los residuos sólidos:

Las entidades con ingresos de hasta un millón de pesos deberán pagar 3,000 pesos.

Las que tienen ingresos entre 1,000,001 de pesos y 10 millones aportarán 6,000 pesos.

Entre 10,000,001 millones de pesos y 25 millones de pesos, aportarán 20,000 pesos.

Entre 25,000,001 millones de pesos y 50 millones de pesos, el aporte será de 155,000 pesos.

Entre 50,000,001 de pesos y 100 millones, contribuirán con 260,000 pesos.

Las que superen los 100 millones de pesos pagarán 675,000 pesos.

En la ley anterior, la contribución especial oscilaba entre 500 y 260,000 pesos, por lo que la Ley 98-25 implica un aumento en todos los rangos de facturación anual.