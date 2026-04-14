Gobierno entregará bono de RD$7,000 a 10 mil familias afectadas por inundaciones

Algunas familias que fueron afectadas por las lluvias registradas en los últimos días en Gaspar Hernández, Espaillat. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Desarrollo Social Supérate anunció este martes la activación del Bono de Emergencia con un monto de siete mil pesos en beneficio de 10,000 familias que sufrieron inundaciones en sus hogares producto de las fuertes lluvias registradas en los últimos días en distintas localidades del país. La entrega de la ayuda se realizará por comunidades y en días específicos.

La entidad informó que este apoyo de esa suma por familia incluye la entrega, entre hoy y el jueves, a 446 hogares impactados por las inundaciones ocurridas el pasado mes de febrero en las provincias Espaillat y María Trinidad Sánchez.

Este martes la entrega comenzó en el municipio Gaspar Hernández y el jueves continúa en la provincia María Trinidad Sánchez.

Asimismo, el Bono de Emergencia será otorgado a 2,190 familias del municipio Villa Montellano, en la provincia Puerto Plata, en el norte del país. De igual manera, se contempla beneficiar a hogares pertenecientes al programa Supérate en las provincias Valverde, Santiago, así como en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Mayra Jiménez: es para dar protección

Durante la entrega del bono en el municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader de garantizar una respuesta integral que permita a las familias enfrentar la difícil situación provocada por los fenómenos climatológicos.

"Garantizar protección integral desde un enfoque de derechos es un compromiso ineludible con nuestras familias Supérate y con toda la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, especialmente en momentos críticos como los que enfrentamos producto del cambio climático", expresó Jiménez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-33044-pm-609a8faf.jpeg Beneficiarios del Bono Emergencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-33045-pm-c6b46d36.jpeg La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, junto a beneficiarios del Bono Emergencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-33042-pm-32845c09.jpeg La directora general de Supérate, Mayra Jiménez habla durante el acto de entrega del Bono Emergencia en provincias del Cibao. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Indicó que, en Puerto Plata, en una primera fase, el bono será dirigido a 2,190 familias beneficiarias activas del programa en Villa Montellano, con una asignación de 7,000 pesos por hogar, lo que representa una inversión total de 15,330,000 pesos. En total, el Gobierno erogará 70,000,000 de pesos en la ayuda a las 10,000 familias afectadas.

Acciones complementarias para apoyar a las familias vulnerables

Añadió que, como parte de la respuesta, también se realizaron jornadas de atención directa a las familias impactadas, con el objetivo de brindar acompañamiento y gestionar soluciones ante la pérdida o deterioro de sus tarjetas de subsidio.

Jiménez indicó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno dominicano de ofrecer respuestas oportunas a las familias vulnerables ante eventos climáticos, en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), para identificar y priorizar a los hogares más afectados.