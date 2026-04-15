El Gobierno se reunirá el martes con el Episcopado para consenso nacional por crisis

Parte de la delegación del Gobierno, conformada por Alexis Cruz, viceministro de Economía; Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, ministro de Industria y Comercio; José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y Luis Madera, viceministro de Coordinación y Seguimiento de la Presidencia. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció hoy que el Gobierno se reunirá el próximo martes con la Conferencia del Episcopado Dominicano como parte del consenso nacional instruido por el presidente Luis Abinader para buscar soluciones ante la crisis global ocasionada por la guerra en Irán.

Paliza ofreció la información tras la reunión sostenida este miércoles con el expresidente Leonel Fernández en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

Manifestó que este es un momento que requiere unidad nacional, y destacó que, cuando se necesita cohesión de criterios y una visión compartida de nación, distintos sectores han mostrado disposición al diálogo.

Paliza consideró que este comportamiento constituye "un modelo y una señal muy poderosa" que no siempre se observa en otros países.

En ese sentido, valoró los espacios de conversación que se han desarrollado recientemente, incluyendo reuniones con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, así como encuentros con representantes de sectores productivos y sociales.

Indicó que estas acciones envían al país señales importantes de certidumbre y confianza, especialmente en momentos como los actuales, en los que se requiere estabilidad y consenso.