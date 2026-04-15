Paliza afirma Gobierno "ha venido ejecutando un plan" para mitigar efectos de guerra en Irán

El ministro de Presidencia, José Ignacio Paliza, junto a Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aclaró este miércoles que el Gobierno sí ha venido ejecutando un plan para mitigar los efectos de la guerra en Irán en el país, a pesar de los cuestionamientos del expresidente Danilo Medina y varios miembros del sector empresarial.

El funcionario hizo estas declaraciones tras la reunión sostenida con el exmandatario Leonel Fernández en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), luego de que el presidente de la Fuerza del Pueblo fuera preguntado sobre si el Gobierno le presentó propuestas puntuales, a lo cual respondió que solo fue un intercambio de ideas.

"El Gobierno ha venido ejecutando un plan desde hace más de un mes y medio cuando la crisis ha estallado. La pusimos en manifiesto a raíz del consejo de ministros último que sostuvimos y desde entonces hemos venido haciendo cosas como, por ejemplo, subsidiar con casi 10 mil millones de pesos a la fecha los combustibles", detalló Paliza.

Agregó: "De igual forma, los fertilizantes que se han apreciado un 30 o 40 por ciento, lo estamos subsidiando, así como otros sectores de la vida pública nacional".

Recordó que el plan del Gobierno se centra en tres pilares: protección social y estabilidad del costo de la vida; protección del aparato productivo y dinamización económica; y reasignación del gasto público.

Asistentes

En el encuentro participaron también el ministro de Industria Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón; así como los viceministros Alexis Cruz, de Economía; y Luis Madera, de Coordinación y Seguimiento de la Presidencia.

Por la Fuerza del Pueblo participaron, además de Fernández, Antonio Florián, secretario general; Daniel Toribio, secretario de Finanzas y miembro de la Dirección Política; Rafael Camilo, secretario de Planificación y Desarrollo y miembro de la Dirección Política; Hainvajoe Ng Cortiñas, secretario de Economía; y Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política.