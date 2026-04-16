Contrataciones Públicas informa avance en la adecuación del sistema electrónico

Fachada de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves que avanza de manera satisfactoria en la adecuación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), como parte del proceso de implementación gradual de la Ley 47-25.

La institución explicó -mediante una nota de prensa- que los cambios aplicados en la plataforma responden al nuevo marco jurídico, orientado a fortalecer la transparencia y la eficiencia en las contrataciones del Estado.

Mediante la circular DGCP44-PNP-2026-0002, el órgano rector anunció que ya están disponibles en el sistema los nuevos procedimientos de excepción contemplados en la legislación, para uso de las instituciones contratantes.

Entre estas modalidades figuran las prestaciones de carácter personalísimo; compras de bienes en condiciones excepcionalmente favorables; contratación de universidades, centros de investigación e instituciones de educación superior para servicios técnicos especializados; servicios de representación jurídica y gestión de intereses, así como la adquisición o arrendamiento de inmuebles para uso estatal.

Cambios en procedimientos y modalidades de contratación

La DGCP precisó que las entidades deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley para aplicar estas excepciones, incluyendo la elaboración de un informe justificativo, la aprobación del comité de compras, la designación de peritos, la certificación de disponibilidad presupuestaria y la definición de plazos entre convocatoria y presentación de ofertas.

Asimismo, indicó que fue deshabilitado en la plataforma el procedimiento de excepción para obras científicas, técnicas y artísticas o restauración de monumentos históricos, tras su derogación en la nueva normativa.

En cuanto a los procedimientos ordinarios, la entidad informó que se actualizó el cronograma de actividades en el SECP y que , a partir de ahora, el plazo entre la convocatoria y la presentación de ofertas será de tres días hábiles en contrataciones menores y de cinco días hábiles en el sorteo de obras.

La institución también señaló que los procesos de selección ordinarios se determinarán en función de la cuantía o la naturaleza de la contratación, conforme a lo establecido en la ley.

Como parte de los ajustes, la DGCP incorporó nuevas modalidades en la plataforma, como la asociación para la innovación, la contratación conjunta, la contratación en atención al resultado y los contratos llave en mano.

Además, el campo de "compras verdes" fue actualizado y pasará a denominarse "contratación sostenible e inclusiva", alineado con criterios de sostenibilidad y políticas de inclusión en la contratación pública.

En relación con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), la entidad recordó que las instituciones deberán otorgar un anticipo del 30 % al momento de la firma del contrato, orden de compra o servicio, disposición que ya está habilitada en el sistema.

La DGCP aseguró que continuará informando sobre los próximos cambios en el SECP a través de sus canales oficiales, conforme avance la implementación de la Ley 47-25.