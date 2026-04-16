El Gobierno congelará los precios de los combustibles la próxima semana, anuncia Abinader

De izquierda a derecha: Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia; Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; el presidente Luis Abinader; y José Paliza, ministro de la Presidencia en el Salón Verde del Palacio Nacional este 16 de abril de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader informó este jueves que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles para la próxima semana. "Informamos que esta semana no va a haber aumento, sino que se van a continuar los niveles de precios de los combustibles de la semana pasada", afirmó.

Tras el aumento de la semana pasada, la gasolina premium se vende a 314.10 pesos por galón y la regular a 294.50 pesos. El galón del Gas Licuado de Petróleo (GLP) cuesta 137.20 pesos, sin variación en su costo, mientras que el galón del gasoil óptimo se comercializa a 266.10 pesos y el regular a 246.80 pesos.

El gobernante ofreció estas declaraciones luego de una reunión con los sectores productivos con el objetivo de alcanzar acuerdos y consensos que permitan mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios de bienes esenciales, especialmente los vinculados a los hidrocarburos y sus derivados.

El mandatario adelantó que estas mesas de trabajo continuarán desarrollándose de manera periódica, indicando que el próximo encuentro está previsto para realizarse en aproximadamente dos semanas.

"Continuamos hoy con las reuniones que tenemos con los sectores productivos, de tal manera de llegar a acuerdos y consenso en relación con la crisis internacional que, como ustedes saben tenemos, especialmente en los hidrocarburos y en los subproductos. Estamos entonces discutiendo de la manera en que podemos, como lo hicimos antes, mitigar de que no todo se traspase hasta la población y proteger especialmente a la población vulnerable de nuestro país", expresó el mandatario.

El jefe de Estado indicó que estas acciones buscan evitar que el aumento de costos se traslade en su totalidad a la población, con especial énfasis en la protección de los sectores más vulnerables del país.

Acciones para controlar precios

El presidente Abinader destacó que la reunión fue productiva y permitió definir nuevas acciones, incluyendo la realización de encuentros bilaterales con sectores específicos donde se han registrado incrementos de precios, a fin de evaluar mecanismos para su control.

Acompañaron al mandatario los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón.

En la reunión participaron los principales dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada ( Conep); Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); la Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC); Unión Nacional de Supermercados Económico s (Únase); Junta Agropecuaria Empresarial; entre otros representantes empresariales y comerciales del país.

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