Abinader presentará un proyecto de reforma a la ley de seguridad social

El presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero de 2026. Le acompañan la vicepresidenta Raquel Peña y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El presidente Luis Abinader, en su facultad constitucional de depositar propuestas de leyes, presentará en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma a la ley de seguridad social, que se sumará a otras iniciativas similares que ya se mueven en el Congreso.

Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al ser cuestionado sobre el retraso de la reforma a la seguridad social. Después de enlistar algunos proyectos prioritarios, reconoció que la comisión bicameral que estudia el tema se ha retrasado porque está a la espera de que Abinader deposite su propuesta.

Según el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, la referida comisión bicameral, aunque sigue activa en los registros, no se reúne desde el 24 de noviembre de 2025, cuando sostuvo su último encuentro para leer las iniciativas referentes a la seguridad social.

Actualmente, la comisión bicameral para esos fines tiene en sus manos 16 proyectos relacionados con la modificación a la seguridad social del país.

A la espera del Ejecutivo

Pacheco afirmó que, aunque el equipo bicameral no revisa específicamente las propuestas de reforma a la seguridad social que reposan actualmente en el Congreso, sí estudia otros proyectos relacionados con la comisión.

"Estamos a la espera de que el Ejecutivo, que nos ha pedido que va a presentar una pieza, una propuesta, la termine de presentar, y obviamente, el presidente de la República ha estado en esos menesteres para la reforma integral de la seguridad social", explicó Pacheco.

No hay mucho avance

El diputado Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, quien preside los estudios de la reforma a la seguridad social, reconoció algunos avances para el proyecto en el equipo que preside, pero expresó que hasta que el presidente Luis Abinader deposite una iniciativa sobre el tema, la enmienda no tendrá mucho éxito.

Castillo sostuvo que, por tratarse de una ley con profundas implicaciones financieras, el Gobierno debería jugar un rol central en el proceso y agregó que el propio presidente Luis Abinader le prometió que depositaría una pieza para reformar el sistema de seguridad social.

"La Ley de Seguridad Social es una ley muy económica y, por tal razón, el Gobierno debe estar involucrado en materia de pensión y en materia de salud", sostuvo Castillo.

La reforma a la seguridad social se suma a la larga lista de iniciativas pendientes y retrasadas del Congreso. La intención de cambiar la ley, vigente desde 2001, nació en el 2020, pero no ha sido aprobada ni una vez en el Congreso.