Abinader anuncia reconstrucción de puentes y proyecto habitacional en Villa Montellano

Calle afectada en el municipio de Villa Montellano, Puerto Plata, este 18 de abril de 2026 , producto de las lluvias registradas en los últimos días. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader informó este sábado que se ejecutarán trabajos de reparación en las principales carreteras y caminos de la parte oeste de Puerto Plata, además de la construcción y mejora de al menos 15 puentes en la provincia, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura ante eventos climáticos.

El jefe de Estado advirtió que, según los reportes meteorológicos, las lluvias podrían continuar durante el fin de semana en algunas zonas, por lo que el proceso de respuesta sigue activo.

"Hemos mandado proporcionalmente la ayuda a todos los lugares afectados a través del Gabinete Social y lo importante es llevar la normalidad a todas estas comunidades lo antes posible", expresó el presidente.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ofreció un balance detallado de las acciones ejecutadas hasta el momento, destacando que las lluvias registradas han sido inusuales y acumulativas en las últimas semanas.

Paliza informó que el levantamiento preliminar contabiliza cerca de 4,800 viviendas afectadas en la provincia, de las cuales unas 3,200 ya han recibido asistencia con enseres del hogar. Asimismo, indicó que se ha garantizado alimentación a las familias damnificadas durante toda la semana.

Este sábado el gobernante encabezó una reunión de supervisión en el municipio Villa Montellano, donde evaluó la respuesta estatal ante los daños provocados por las recientes lluvias y anunció nuevas medidas para la recuperación de las zonas afectadas.

El mandatario indicó que esta demarcación ha sido una de las demarcaciones más impactadas del país por las inundaciones, por lo que el Gobierno ha desplegado una respuesta integral junto a autoridades locales y nacionales.

Ayuda económica y proyectos a largo plazo

Por otro lado, Paliza precisó que unas 2,190 familias en Villa Montellano han recibido el bono de emergencia de 7,000 pesos a través del programa Supérate, como parte de la ayuda económica dispuesta por el Gobierno.

Agregó que, hasta la fecha, se han destinado alrededor de 160 millones de pesos en la distribución de ayudas, incluyendo electrodomésticos y otros artículos esenciales, conforme a los levantamientos realizados casa por casa.

Como parte de las soluciones a largo plazo, el funcionario anunció la construcción de un proyecto habitacional de 112 apartamentos en Villa Montellano, con una inversión superior a los 300 millones de pesos, dirigido a reubicar familias afectadas por la crecida del río Camú, especialmente en zonas vulnerables como Los Ciruelos.

Indicó además que el Ministerio de Obras Públicas dará a conocer en los próximos días las obras específicas que serán intervenidas en la provincia, como parte del plan de reconstrucción.

Las autoridades reiteraron que las acciones forman parte de una intervención multisectorial para garantizar una recuperación rápida en las comunidades afectadas, en especial en sectores como El Samán, donde persisten las necesidades tras las inundaciones registradas la semana pasada.