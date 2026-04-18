El Gobierno dominicano informó que marchan acelerados los trabajos de reconstrucción del puente que comunica el municipio Montellano, perteneciente a la provincia Puerto Plata, con Santiago, en la carretera turística Gregorio Luperón, luego del colapso de un tramo a causa de las inundaciones provocadas por el desborde del río Camú.

Durante un recorrido por la zona afectada, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que las labores se ejecutan de manera continua, con maquinarias trabajando intensamente en el área donde se levanta la nueva estructura, como se pudo constatar en el lugar.

El funcionario indicó a Diario Libre que Montellano fue la demarcación más impactada en la provincia de Puerto Plata, con más de 4 mil familias afectadas.

"Se ha hecho un levantamiento serio, casa por casa, para atender cada caso con enseres y otras asistencias necesarias", expresó el funcionario.

Impacto y medidas de recuperación

El ministro de la Presidencia explicó que el Gobierno ha mantenido la entrega de alimentos desde el inicio de la emergencia, además de instalar un hospital móvil y ejecutar operativos de limpieza y recuperación en los sectores afectados.

Agregó que, a través del programa Supérate, se están entregando tarjetas con un monto de 7,000 pesos a familias damnificadas, como parte de una respuesta coordinada entre distintas instituciones del Estado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/whatsapp-image-2026-04-18-at-11931-pm-1-058d811d.jpeg Vista aérea del proceso de reconstrucción del puente de Montellano. (DIARIO LIBRE/CESAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/whatsapp-image-2026-04-18-at-11932-pm-51f42d3b.jpeg La reconstrucción del puente, con maquinaria pesada y equipos de ingenieros trabajando en la zona. (DIARIO LIBRE/CESAR JIMÉNEZ) ‹ >

En cuanto a la infraestructura, reiteró que el puente colapsado ya está en proceso de reconstrucción.

"Lo más importante es que el puente está siendo intervenido y vamos a tener, en tiempo récord, una estructura nueva acorde a las necesidades actuales", afirmó.

El ministro adelantó que el presidente de la República tiene previsto visitar este sábado las comunidades afectadas, donde anunciará medidas adicionales orientadas a la recuperación y prevención ante futuros eventos.

Estas acciones forman parte del seguimiento a la situación que persiste en sectores como El Samán y otras comunidades de Montellano, donde aún se reportan pérdidas materiales significativas tras las inundaciones.