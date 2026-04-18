Presidente Abinader entrega 2,000 títulos de propiedad en el polideportivo Domingo Savio

Presidente Abinader con algunos de los beneficiados de la entrega de 2,000 títulos en el polideportivo Nuevo Domingo Savio. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El presidente de la República, Luis Abinader Corona, encabezó la mañana de este sábado la entrega de 2,000 títulos de propiedad en el polideportivo Nuevo Domingo Savio, ubicado en el barrio Los Guandules del Distrito Nacional.

Durante su discurso, el primer mandatario expresó que se trata de una primera entrega, ya que existen otros mil títulos más que serán entregados próximamente, para un total de 3,000.

"En los próximos meses, aproximadamente poco menos de dos se va a entregar el total de los títulos", afirmó el jefe de Estado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/9c269809-c11d-43a0-a5b8-0405c6762d0c-d0d51895.jpg Presidente Abinader mientras hacía entrega de los títulos (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/c779150c-3472-4c3b-a7c4-cd5d9951d9a4-6c62d163.jpg Presidente Abinader mientras hacía entrega de los títulos (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/cbd03f5a-a568-4f6c-85fa-1d474103cef5-a8cc4bf1.jpg Presidente Abinader mientras hacía entrega de los títulos (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/641c1943-c110-4aa4-bd51-e8e9e58f7216-c7fceddf.jpg Presidente Abinader mientras hacía entrega de los títulos (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

El presidente afirmó que el hecho de poseer un título de propiedad va a mejorar considerablemente la calidad de vida de las personas, ya que los ayudará a la hora de solicitar préstamos bancarios o en caso de que deseen construir una segunda planta para alquilar o poner algún negocio.

"Por lo tanto, hoy es un día especial y por eso nosotros siempre estamos arriba de los proyectos de titulación, tanto de seguimiento, porque es un proyecto que lleva justicia social y que cambia la vida de las personas", dijo Abinader.

Largos años de espera

Andrés Lorenzo Lorenzo, uno de los primeros en recibir su título de propiedad, expresó estar muy contento, ya que llevaba desde 1981 "peleando" por adquirirlo.

"Llevo desde 1981 viviendo aquí y hasta ahora no me habían entregado el título. Le agradezco al Gobierno por solucionar este problema", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/cd85b0e5-c098-4754-abab-a12972e664c8-8c2bf428.jpg Público presente durante la entrega de títulos (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/48356c19-927a-4b32-ad20-27448dc95aa9-9eaab6a7.jpg Público presente durante la entrega de títulos (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/58f0d828-a072-4b3d-8f0c-fae548b53103-55ea30aa.jpg Público presente durante la entrega de títulos (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/29f4009a-91bd-4c63-a15d-05ef9a13379e-409e9eab.jpg Público presente durante la entrega de títulos (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

De su lado, Humberto Frías, otro de los beneficiados, aseguró estar muy feliz, tras más de 25 años de espera.

"Para mí esto es una felicidad porque esto era algo que nosotros anhelábamos desde hace mucho tiempo. Y gracias a Dios y luego al presidente, hoy es una realidad", afirmó Frías.

Promesa cumplida

En junio del año 2024, el presidente Abinader dejó iniciados los trabajos de levantamiento parcelario para el proceso de titulación de alrededor de 8,000 viviendas y solares en el sector Domingo Savio, en el Distrito Nacional.

Además de en Los Guandules, el Gobierno trabaja en entregar títulos a residentes en Guachupita, Gualey, Ensanche Espaillat, entre otras barriadas.