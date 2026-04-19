El presidente Luis Abinader anunció este domingo un plan integral que abarca la titulación de miles de propiedades y la reactivación del programa de asfaltado en el municipio de Guerra, en Santo Domingo, con el objetivo de regularizar viviendas y mejorar la infraestructura vial en esa demarcación.

Durante la entrega de 144 apartamentos en la localidad, el mandatario explicó que se encuentra en marcha un proceso de titulación que incluye alrededor de 6,000 certificados correspondientes a terrenos que históricamente pertenecían al ayuntamiento, desde la etapa en que Guerra formaba parte del municipio Santo Domingo.

Indicó que estos expedientes fueron entregados hace seis meses al programa de titulación y que ahora se trabaja para acelerar su ejecución, con miras a que las familias que ocupan estos terrenos, tanto de hecho como de derecho, puedan recibir sus documentos de propiedad en corto plazo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-42526-pm-d01447e0.jpeg El presidente Luis Abinader entrega llave simbólica de apartamentos en el municipio de Guerra. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-42539-pm-c715754f.jpeg Apartamentos en el municipio de Guerra. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI ) ‹ >

Asimismo, anunció la continuidad del programa de asfaltado en todo Guerra, aunque reconoció que las lluvias recientes han provocado retrasos en su ejecución durante más de un mes.

Aseguró que los recursos y los contratistas están disponibles, por lo que los trabajos se retomarán una vez las condiciones climáticas lo permitan, priorizando las áreas más necesitadas y las proclives a emergencias, como las registradas recientemente en zonas afectadas por inundaciones.

Abinader también destacó que el Gobierno mantiene su enfoque en atender las prioridades nacionales, combinando la respuesta a situaciones de emergencia con proyectos de desarrollo urbano.

En ese sentido, exhortó a los beneficiarios de nuevas viviendas a cuidar sus apartamentos y convertirlos en hogares, resaltando la importancia de estas iniciativas para mejorar la calidad de vida de las familias.

Al hablar así, el mandatario se refirió a la entrega realizada este domingo de 144 nuevos apartamentos en Guerra, correspondientes al proyecto Laderas del Este.

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Inversión millonaria en apartamentos

El proyecto abarca 144 apartamentos en una primera etapa con una inversión de 369,454,000 pesos, por lo que cada apartamento cuesta aproximadamente 2.5 millones de pesos. Al inaugurar la obra residencial, el ministro de Vivienda, Víctor Bisonó, expresó que el proyecto representa una política pública con enfoque social, impactando a 144 familias y a más de 400 personas.

Aseguró que más del 60 % de los beneficiarios son madres y más del 90 % cuenta con empleo, con ingresos cercanos a 47,000 pesos mensuales.

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, explicó que el proyecto implica un financiamiento de 330 millones de pesos para adquirientes de viviendas.

Las condiciones, según dijo, incluyen tasas competitivas, con un interés fijo de 8 % a siete años, orientadas a facilitar el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

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