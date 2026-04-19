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gobierno entrega apartamentos
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Presidente Abinader entrega 144 apartamentos en San Antonio de Guerra

El proyecto forma parte del programa Familia Feliz, coordinado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed)

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    Presidente Abinader entrega 144 apartamentos en San Antonio de Guerra
    El proyecto de apartamentos se llama "Laderas del Este". (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

    El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la entrega de 144 apartamentos en el municipio de San Antonio de Guerra, como parte de la primera etapa del residencial Laderas del Este, beneficiando a más de 400 personas con acceso a viviendas.

    Durante el acto, el mandatario reafirmó el compromiso de su gobierno de continuar impulsando la construcción de viviendas de bajo costo mediante alianzas público-privadas, destacando que este modelo ha demostrado ser exitoso en favor de las familias dominicanas. Asimismo, anunció que se retomará la entrega de títulos de propiedad en la zona y que, cuando las condiciones climáticas lo permitan, se reiniciarán los trabajos de asfaltado.

    El proyecto forma parte del programa Familia Feliz, coordinado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), y ejecutado a través del fideicomiso Fonvivienda. En total, contempla 976 unidades habitacionales, con una inversión de 369,454,000 millones de pesos.

    Tasa de 8 % y construcción de otras unidades

    El ministro de Vivienda, Víctor -Ito- Bisonó, destacó que estas iniciativas responden a una política pública orientada a reducir el déficit habitacional en el país, mediante soluciones sostenibles dirigidas a familias en condiciones de vulnerabilidad.

    En cuanto al financiamiento, el Banco de Reservas de la República Dominicana destinó 330 millones de pesosal proyecto, con una tasa preferencial de 8 % fija a siete años, facilitando el acceso a viviendas para los beneficiarios.

    Por su parte, la empresa FASA Constructores informó que avanza en la construcción de otras 300 unidades en el residencial Laderas del Norte, además de tener 3,500 apartamentos en proceso de aprobación, como parte de la expansión de este modelo habitacional.

    Detalles de los apartamentos

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    Los apartamentos tienen  tres habitaciones.
    Los apartamentos tienen  tres habitaciones. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)
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    El presidente Luis Abinader (c) junto a varios funcionarios durante la entrega.
    El presidente Luis Abinader (c) junto a varios funcionarios durante la entrega. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

      Las viviendas entregadas cuentan con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y parqueo, además de áreas verdes, parques infantiles y calles asfaltadas, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

      El programa está dirigido principalmente a hogares sin vivienda propia, muchos de los cuales vivían en condiciones precarias, incluyendo estructuras improvisadas y limitaciones en servicios básicos, por lo que esta iniciativa representa una oportunidad para el desarrollo social y la estabilidad familiar.

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